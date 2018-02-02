Депутатам рассказали, как чиновники курируют рынок краденых машин (обновлено)

Сегодня на заседании фракции СДПК депутаты также обсудили тему нелегального бизнеса.

Чыныбай Турсунбеков поинтересовался у чиновников, почему наша страна называется страной ворованных элитных машин. По его словам, нелегальный рынок незаконного труда — это и перегон краденных авто, которые отправляют через Кыргызстан, используя страну как транзитную зону.

Представители МВД отметили, что такие факты есть и им известно о том, что среди сотрудников ГРС и милиции есть «кураторы». «Но из нашего ведомства один такой уже в СИЗО. Правоохранительные органы своевременно выявляют такие моменты и устраняют их. Нам, конечно, тоже известно об этом», — уточнили представители министерства.