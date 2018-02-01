Омурбек Текебаев пожаловался в Комитет ООН на видеосъемку в своей камере

Бывший депутат Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев, осужденный за коррупцию, пожаловался в Комитет ООН по защите прав человека на несанкционированную видеофиксацию в своей камере. Об этом ИА «24.kg» сообщила юрист партии «Ата Мекен» Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, документы для отправки в международную организацию по делу Омурбека Текебаева уже подготовлены. В перечень войдет и заявление социалиста о проведении видеосъемки в камере закрытого типа в ИК № 47, где он содержится.

Установка видеонаблюдения без согласия заключенного и даже без уведомления его об установке видеокамеры является прямым нарушением прав человека. Таалайгуль Токтакунова

В ГСИН ранее сообщили, что видеокамеру в помещении, где содержится заключенный, действительно установили, но с уведомления Омурбека Текебаева. «Есть расписка. Согласно Уголовно-исполнительному кодексу, администрация исправительных учреждений может использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений установленного порядка отбывания наказания, получения необходимой информации о поведении осужденных. Он сам просил обеспечить ему безопасность», — сказал сотрудник пресс-службы ведомства Александр Никсдорф.

Бывший нардеп опровергает эти сведения, утверждая, что согласия на видеонаблюдение не давал.