Журналисты подсчитали, сколько людей, стран и организаций оскорбил Трамп

Сотрудники The New York Times опубликовали список людей, стран и организаций, которых Дональд Трамп оскорбил на своей страничке в соцсети Twitter во время предвыборной кампании. Об этом сообщили vesti.ru.

В рейтинге оказалось 426 пунктов. Трамп обидел не только политиков, но и поп-звезд.

Фото из интернета. Президент США Дональд Трамп

За время предвыборной гонки Дональд Трамп оскорбил своих оппонентов из Демократической партии — Барака Обаму и Хиллари Клинтон, экс-главу ФБР Джеймса Коми, сотрудников влиятельных СМИ — CNN, CBS, Associated Press, The New York Times.

Также он резко высказался в адрес рэпера Снуп Догга, актрис Мерил Стрип и Вупи Голдберг, задел их коллегу Алека Болдуина, а также Нила Янга и других знаменитостей. К тому же бизнесмен обрушился с критикой на Китай, КНДР и Мексику.

Это основной канал коммуникации Трампа, его читают более 47 миллионов людей.