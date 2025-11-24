00:10
Техноблог

Илон Маск начал продавать пользовательские имена в X (Twitter)

Социальная сеть X (ранее Twitter) открыла доступ к маркетплейсу никнеймов для подписчиков тарифа Premium+. Участники программы могут подавать запросы на получение имен, ранее занятых неактивными аккаунтами, сообщает Engadget.

Платформа разделила доступные имена на две категории — редкие и приоритетные. К редким X относит наиболее ценные имена, состоящие из одного слова, сленга или минимального количества символов.

По данным открытых запросов, потенциально доступными считаются такие варианты, как @memelord, @phone, @gr0k и @AIchat.

Механизм распределения редких имен полностью не раскрывается: часть из них планируется разыгрывать через публичные раздачи с отбором заявок по критерию «заслуг», а наиболее востребованные — продавать по приглашениям по ценам от $2,5 тысячи до семизначных сумм.

Приоритетные имена уже доступны, однако платформа оставляет за собой право отклонять запросы. При этом пользователю предоставляется лишь одна попытка запроса приоритетного имени за все время существования аккаунта, что существенно повышает цену ошибки при выборе.

Для сохранения полученного имени X ввела строгие требования к активности: пользователи обязаны регулярно публиковать контент, участвовать во взаимодействиях (ответы, репосты, обсуждения) и заходить в аккаунт не реже одного раза в 30 дней. При нарушении этих условий платформа оставляет за собой право отозвать имя.

Компания также подчеркивает, что сохраняет право собственности на все имена пользователей и может изъять их в любой момент, даже при соблюдении правил активности.
