Можно ли снимать и выкладывать видео с инспекторами ГУОБДД? Комментарий юриста

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР (ГУОБДД) Ыманалы Саркулов 19 января 2018 года заявил, что кыргызстанцам не следует фиксировать работу милиции на видео и публиковать его в Интернете. В Институте медиа полиси рассказали, можно ли вести съемку и какое за это грозит наказание.

Ыманалы Саркулов сослался на закон, запрещающий фото- и видеосъемку гражданских лиц без их согласия. Он подчеркнул, что законы Кыргызстана распространяются и на сотрудников милиции. Любой из них имеет право подать жалобу.

Если видео или фото с милиционером будет опубликовано, мы можем воспользоваться правом подать в суд. Ыманалы Саркулов

1 Так можно или нельзя публиковать видео с сотрудниками ГУОБДД? То, что сказал замначальника ГУОБДД, лишь его безосновательное мнение, которое никак не подкреплено законодательством. Нельзя запрещать гражданам вести съемку, ведь это не частная жизнь сотрудников, а исполнение ими профессиональных обязанностей.

2 Что прописано в законах на самом деле? Каждый гражданин обладает конституционным правом «свободно искать, получать, хранить, использовать информацию и распространять ее устно, письменно или иным способом».



Законодательство гарантирует каждому право на получение информации о деятельности органов государственной власти и их должностных лиц.



Деятельность ГУОБДД является открытой, прозрачной и гласной для общества в пределах, определенных законодательством Кыргызстана.

3 Какие нормы прописаны в инструкции сотрудников ГУОБДД? В инструкции ГУОБДД сказано, что сотрудник «при несении службы обязан не препятствовать использованию участниками дорожного движения видео (фото) — записывающего оборудования при общении с сотрудниками ОВД».



Видео- и фотосъемка ведется водителем для выявления и(или) пресечения возможных противозаконных действий со стороны сотрудников ГУОБДД. И это тоже предусмотрено законодательством, которое запрещает ограничивать граждан в возможности сообщать факты о нарушении законности госорганами и должностными лицами, данные о посягательстве на права и законные интересы граждан, а также о создании угрозы их личной безопасности.

4 В каких случаях могут запретить съемку? Конституция определяет основания, когда права граждан могут быть ограничены. Сотрудник может вам запретить снимать в целях защиты национальной безопасности.



Например, запрещена фото- и видеосъемка вблизи стратегических или военных объектов.



Вы не должны мешать дорожному движению и нарушать права и свободы других лиц (право на изображение третьих лиц, если они против съемки). Безусловно, при таком запрете сотрудник должен объяснить его причину и сослаться на конкретный документ.

5 Могут ли вести съемку сами сотрудники ГУОБДД? Да. Согласно той же самой инструкции, сотрудники ГУОБДД сами имеют право вести съемку (в автоматическом режиме) на записывающее устройство при общении с участниками дорожного движения и выявлении правонарушений и преступлений.

6 Что будет, если не подчиниться законному запрету? За неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудников ГУОБДД грозит административная ответственность, которая может повлечь штраф в размере от 200 до 500 сомов либо арест до пяти суток.