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Общество

Авария на ТЭЦ. В Нацгоспитале начали отапливать треть здания

В Национальном госпитале начали отапливать треть здания, где разморозило систему отопления, сообщил пресс-центр Минздрава.

Как рассказал заместитель главного врача Национального госпиталя Талантбек Арстанкулов, 29 января до 2.00 восстановили три блока отопительной системы в госпитале инвалидов ВОВ, оттопили 8 из 32 стояков, запустили циркуляцию и начали отапливать треть здания.

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«На объекте работают примерно 20 человек, все из своих же специалистов, собранных со всех отделений учреждения. Понимая экстренность ситуации, люди взяли на себя обязательство закончить восстановительно-ремонтные работы сегодня. Для них организовано горячее питание. Ночь прошла без аварий, спокойно. Идет постоянный контроль работы генераторов», — говорится в сообщении.

«Батареи, конечно, не настолько теплые, как хотелось бы, но все же терпимо. На вчерашний день в Нацгоспитале проходили лечение 880 человек, на сегодняшнее утро — примерно на 80 пациентов меньше. Всех закончивших курс лечения мы выписываем», — сказал замглавврача.

С 26 января в столице проблемы с отоплением из-за аварии на ТЭЦ. Когда в квартирах появится тепло, чиновники до сих пор не знают.
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