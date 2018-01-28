Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 28 января температура опустится до −28...-20 градусов. Весь день ясно.

Медики уже дали несколько нехитрых советов, как пережить аномальные холода без обморожения. А предприниматели Бишкека накануне пригласили всех замерзающих погреться к себе в офисы. И, кстати, действительно пускают.

День увеличился до 9 часов 49 минут: восход Солнца в 8.20, заход в 18.09.

Памятные даты

Международный день защиты персональных данных

Этот праздник учрежден для того, чтобы пользователи Сети не забывали о соблюдении правил поведения в Интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.

В некоторых странах этот праздник называется Днем конфиденциальности. Конвенция «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных» стала первым международным обязывающим инструментом в сфере защиты персональных данных, определившим механизмы защиты права человека на неприкосновенность его личной жизни, а также представившим определение понятия «персональные данные».

Международный день без Интернета

Он отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье января. Главная цель данного праздника — полностью отвлечь людей от компьютеров и Глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить его исключительно в «реальном» мире, общаться с другими людьми «вживую» или посвятить его своему любимому хобби.

Свою историю этот праздник ведет с начала 2000-х. Инициатором его учреждения, по одним данным, является Британский институт социальных изобретений, а по другим — британский некоммерческий онлайн-проект DoBe.org.

Единственное, что известно точно: организаторами Международного дня без Интернета стали именно активные, продвинутые интернет-пользователи.

Куда сходить

Культура

— В 11.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут сказку «Пеппи Длинный чулок».

Это замечательная история о девочке, сумевшей воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.

— В 11.00 в кулинарной студии Orange пройдет мастер-класс «Букеты из фруктов».

Вы научитесь делать вкусные букеты, которые могут стать оригинальным подарком. Регистрация по телефону 0700709855.

— В 14.00 в «Галерее М» состоится арт-коучинг.

Участников ожидают интересные знакомства, интерактивные задания, работа художником и расшифровка работы опытным психологом. Регистрация по телефону 0555505043.

— В 17.00 в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева дадут оперу «Дон Жуан».

В основе сюжета произведения лежит старинная легенда о Дон Жуане — дерзком искателе приключений, смелом и ловком соблазнителе женщин.

— В 18.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут комедию «Дураки».

Американский драматург Нил Саймон нарисовал удивительный мир, где вымысел сливается с реальностью. Спектакль «Дураки» — пластическая метафора по одноименной пьесе. Это то ли неправдоподобная история, то ли философская притча. Легкая, светлая, иногда ироничная и смешная до слез история. Однако она ставит перед нами важнейший вопрос...

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