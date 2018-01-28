Замерзающая в Бишкеке. Как кыргызские манты заменили американке солнце Майами

30-летняя Аманда Мозес из города Майами (США) три года назад решила изменить жизнь и впервые отправилась работать за границу. Сначала в Таиланд и Польшу, затем по предложению Корпуса мира не побоялась приехать в совсем не знакомую для нее страну — Кыргызстан.

— Аманда, чем вы занимаетесь в Кыргызстане?

Я сейчас преподаю английский язык в Кыргызском национальном университете. Кроме этого, я веду два тренинга. Один из них для студентов, будущих учителей, а второй для уже практикующих преподавателей английского языка. Аманда Мозес

— Мы с ними обсуждаем их профессию, ресурсы и методику преподавания английского языка. Мне нравятся мои студенты, они очень любознательны.

— Успели посмотреть страну?

— Я была в Канте и в Токмаке. Поднялась на башню Бурана. Живу в Бишкеке. Но планирую посетить регионы. Друзья много рассказывают о туристических местах, поэтому я уже знаю, куда поеду. Для меня тут все новое: язык, природа, погода, культура и повседневная жизнь.

Фото из личного архива. В Кыргызстане Аманда преподает английский язык

Я своим родственниками и друзьями из США все уши прожужжала рассказами о Кыргызстане. Они очень хотят приехать, но, к сожалению, авиаперелет недешевый. Считаю, что о Кыргызстане должны узнать во всем мире. Если бы в западных странах знали о такой красивой и гостеприемной стране, они бы объязательно посетили вашу страну.

За короткий срок я настолько полюбила страну, что думаю в будущем еще не раз вернусь сюда.

— Чем удивил вас Бишкек?

В первую очередь людьми: город многолюдный, но все доброжелательны и отзывчивы. Здесь я не боюсь у кого-нибудь попросить помощь. Аманда Мозес

— Есть еще уютные кофейни. Я живу в микрорайоне и в центр Бишкека приезжаю на маршрутке. В США такого транспорта нет. Вначале трудно было, но привыкла. Часто посещаю Ошский рынок. Там можно найти все необходимое. Очень колоритное место, передает быт народа.

Фото из личного архива. Аманда Мозес

— Что в Бишкеке напоминает вам о родном городе?

— В Майами тоже много еды и ночных клубов. Но там люди не такие, как в Бишкеке. Может, из-за того, что город большой, жители более сдержанны.

Но мне тут, особенно сейчас, категорически не хватает солнца Майами. В Бишкеке зимой очень холодно. На улице так скользко, что я все время падаю. Аманда Мозес

— Местная кухня понравилась?

— Мне очень нравятся манты с тыквой. Моя кыргызская семья часто готовит манты, оромо, лагман, бешбармак. Конечно, пробовала сделать манты, но у меня не получилось. Надеюсь, что в будущем научусь готовить что-нибудь из нацональной кухни. Я так полюбила некоторые блюда, после отьезда, думаю, мне будет их не хватать.