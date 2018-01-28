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Общество

Замерзающая в Бишкеке. Как кыргызские манты заменили американке солнце Майами

Фото из личного архива. Аманда Мозес с кыргызской семьей

30-летняя Аманда Мозес из города Майами (США) три года назад решила изменить жизнь и впервые отправилась работать за границу. Сначала в Таиланд и Польшу, затем по предложению Корпуса мира не побоялась приехать в совсем не знакомую для нее страну — Кыргызстан.

— Аманда, чем вы занимаетесь в Кыргызстане?

Я сейчас преподаю английский язык в Кыргызском национальном университете. Кроме этого, я веду два тренинга. Один из них для студентов, будущих учителей, а второй для уже практикующих преподавателей английского языка.

Аманда Мозес

— Мы с ними обсуждаем их профессию, ресурсы и методику преподавания английского языка. Мне нравятся мои студенты, они очень любознательны.

— Успели посмотреть страну?

— Я была в Канте и в Токмаке. Поднялась на башню Бурана. Живу в Бишкеке. Но планирую посетить регионы. Друзья много рассказывают о туристических местах, поэтому я уже знаю, куда поеду. Для меня тут все новое: язык, природа, погода, культура и повседневная жизнь.

из личного архива
Фото из личного архива. В Кыргызстане Аманда преподает английский язык

Я своим родственниками и друзьями из США все уши прожужжала рассказами о Кыргызстане. Они очень хотят приехать, но, к сожалению, авиаперелет недешевый. Считаю, что о Кыргызстане должны узнать во всем мире. Если бы в западных странах знали о такой красивой и гостеприемной стране, они бы объязательно посетили вашу страну.

За короткий срок я настолько полюбила страну, что думаю в будущем еще не раз вернусь сюда.

— Чем удивил вас Бишкек?

В первую очередь людьми: город многолюдный, но все доброжелательны и отзывчивы. Здесь я не боюсь у кого-нибудь попросить помощь.

Аманда Мозес

— Есть еще уютные кофейни. Я живу в микрорайоне и в центр Бишкека приезжаю на маршрутке. В США такого транспорта нет. Вначале трудно было, но привыкла. Часто посещаю Ошский рынок. Там можно найти все необходимое. Очень колоритное место, передает быт народа.

из личного архива
Фото из личного архива. Аманда Мозес

— Что в Бишкеке напоминает вам о родном городе?

— В Майами тоже много еды и ночных клубов. Но там люди не такие, как в Бишкеке. Может, из-за того, что город большой, жители более сдержанны.

Но мне тут, особенно сейчас, категорически не хватает солнца Майами. В Бишкеке зимой очень холодно. На улице так скользко, что я все время падаю.

Аманда Мозес

— Местная кухня понравилась?

— Мне очень нравятся манты с тыквой. Моя кыргызская семья часто готовит манты, оромо, лагман, бешбармак. Конечно, пробовала сделать манты, но у меня не получилось. Надеюсь, что в будущем научусь готовить что-нибудь из нацональной кухни. Я так полюбила некоторые блюда, после отьезда, думаю, мне будет их не хватать.
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