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Общество

Обращение услышали. Корпус, где учатся студенты журфака КНУ, отремонтируют

Руководство Кыргызского национального университета (КНУ) встретилось с недовольными условиями учебы студентами факультета журналистики после их жалобы в ректорат. Об этом журналистам сообщили сами студенты.

По их словам, со студентами поговорили проректоры по хозяйственным делам и учебно-воспитательной работе. Они сообщили, что корпус № 8 будет отремонтирован. Кроме того, студентам подробно рассказали, на что расходуются деньги, которые они платят за учебу.

Корпус № 8 закроют на ремонт на следующей неделе. Студентов журфака переведут учиться в другие корпуса. Возможность их перевода в головной корпус, где находятся радио- и телестудии, рассмотрят в следующем учебном году.
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