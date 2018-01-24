В Караколе назвали улицу именем погибшего в 2014 году Александра Барыкина

В Караколе одной из улиц присвоили имя Александра Барыкина, погибшего при перестрелке на границе с Китаем в 2014 году. Об этом на своей страничке в соцсетях сообщил депутат Каракольского горкенеша Азамат Айтбаев.

По его данным, улица имени героя появилась в одном из жилмассивов города. В церемонии участвовали сотрудники Пограничной службы, жители жилмассива, родственники Александра Барыкина, депутаты городского кенеша и мэр города Данияр Арпачиев. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибшем.

Александр Барыкин погиб три года назад, 23 января 2014 года, при попытке задержать нарушителей на кыргызско-китайском участке государственной границы. Возвращаясь в охотлагерь, он встретил группу неизвестных лиц и попытался их задержать. Преступники убили егеря и завладели его охотничьим карабином «Вепрь». В момент нападения Барыкин успел застрелить двоих нарушителей границы. Остальных позже уничтожили пограничники в ходе спецоперации.