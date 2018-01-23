Анвар Сартаев: Бывшего пожарного необоснованно посадили в СИЗО

Бывшего сотрудника Агентства государственной противопожарной службы необоснованно посадили в СИЗО. Об этом ИА «24.kg» сообщил полковник в отставке, гражданский активист Анвар Сартаев.

По его словам, в 2006 году Замирбек Токтогулов уволился с военной службы по семейным обстоятельствам. На основании представленных им документов с мая того же года он начал получать пенсию — 1 тысячу 665 сомов, из которых 555 сомов — надбавка за проживание в высокогорной местности. Через четыре года пенсия увеличилась до 2 тысяч 397 сомов, из которых почти 800 сомов — надбавка.

До ареста и заключения в СИЗО-1 Замирбек Токтогулов со всеми надбавками получал 8,5 тысячи сомов.

«Следователь Военной прокуратуры Биримкулов обвинил военнослужащего в том, что он, переехав по семейным обстоятельствам в Бишкек, незаконно получал надбавку к пенсии. Надзорный орган предъявил ему обвинение по статье «Мошенничество» УК КР. Однако в законе не указывается, что военнослужащие пенсионеры обязаны предоставлять справку о месте жительства и подтверждать факт проживания в высокогорной местности», — сказал Анвар Сартаев.

Он просит депутатов и непосредственно лидера фракции «Кыргызстан» Алмазбека Баатырбекова проверить законность возбуждения уголовного дела в отношении Замирбека Токтогулова и других военнослужащих, в отношении которых возбуждено уголовное дело по аналогичным фактам.

«Силовые структуры необоснованно удерживают начисленные высокогорные надбавки к пенсии. Ежегодно от военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов требуют предоставлять справки с места жительства, негласно проводят слежку. Но пенсионеры имеют полное право на передвижение и получение законной пенсии. Так почему если человек не предоставил справку с места жительства, он является преступником?» — возмущен Анвар Сартаев.