Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 23 января пасмурно, но без осадков. Воздух прогреется от −7 до +1 градуса. День увеличился до 9 часов 37 минут: восход Солнца в 8.25, заход в 18.02.

Отключение газа

Голубого топлива все еще нет:

— в жилмассивах «Красный Строитель», «Керамический»;

— в селе Нижняя Ала-Арча;

— в районах, ограниченных улицами Андижанской, Логвиненко, Первомайской, Зеленой, Колхозной, Киргизской, Белинского, Коллективной, переулками Аульным, Аул, Новосельским, МЧК.

Памятные даты

День ручного письма (День почерка)

Учрежден, чтобы напомнить об уникальности ручного письма, необходимости практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого человека.

История развития ручного письма исчисляется тысячелетиями...

В этот день родился один из видных американских государственных деятелей — Джон Хэнкок, который первым поставил свою подпись под Декларацией независимости.

Подпись Хэнкока была крупной и размашистой, что прибавило авторитета ее автору.

Современные ученые называют семь основных характеристик почерка, по которым можно создать портрет человека: размер и форма букв, их наклон, направление строк, интенсивность нажима, характер написания слов, общая оценка почерка.

Первый полет Салижана Шарипова в космос

С 23 по 31 января 1998 года в качестве специалиста полета шаттла Endeavour STS-89 уроженец Кыргызстана Салижан Шарипов совершил свой первый полет в космос.

Основной задачей была стыковка со станцией «Мир» и замена американского члена экипажа.

Продолжительность полета составила 8 суток 19 часов 46 минут 54 секунды.

Второй космический полет он совершил в 2004 году в качестве командира космического корабля «Союз ТМА-5» и бортинженера на Международной космической станции. В этой экспедиции Салижан Шарипов совершил два выхода в открытый космос.

Куда сходить

Культура

— В «Галерее М» заканчивается выставка «Зимнее настроение».

На выставке представлены живопись, графика, скульптура, керамика, изделия из войлока, авторские куклы, украшения и многое другое. Планируется ряд мастер-классов с известными художниками и дизайнерами.

— В 11.00-17.00 в выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова проходит выставка Виктора Сырнева «Моя одиссея Шелкового пути».

Виктор Сырнев — художник-ювелир, народный художник КР, академик Российской академии художеств. Он представит часть своей коллекции.

— В 18.00 в компании Feel Good состоятся управленческие поединки.

Многие не знают, как выйти из той или иной ситуации. А эти поединки помогут вам правильно вести переговоры и верно поступить в затруднительном положении.

— В 18.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора».

События разворачиваются в театре. На репетиции очередного спектакля на сцену выходят шесть персонажей и просят актеров прервать репетицию и разыграть здесь и сейчас истории их жизни. Драматизм ситуации в том, что жизнь этих персонажей — сплошная трагедия недоразумений.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Бишкеке пройдет квалификационный раунд кубка АФК по футболу. Играют «Дордой» (Кыргызстан) и «Ахал» (Туркменистан).

По регламенту команды должны провести две игры — дома и в гостях. Победитель по сумме матчей будет в феврале бороться с таджикским «Худжандом» за попадание в групповой этап состязаний.

— В Орловке стартуют международные соревнования по горнолыжному спорту.

В программе — состязания среди мужчин и женщин в дисциплине «слалом». Турнир проводится под эгидой международной федерации — впервые в истории Кыргызстана.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 10.00, КНИА «Кабар» — пресс-конференция «Ассоциация операторов связи против ограничений, инициируемых Нацбанком, на пути развития безналичных мобильных платежей и цифровой трансформации экономики КР»;

— 10.00, Бишкекский городской суд — заседание по делу Алмамбета Шыкмаматова;

— 10.00, Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова — форум «Дети — наше будущее! Нет преступности, экстремизму и терроризму»;

— 11.00, Национальная библиотека имени А.Осмонова — открытие книжно-иллюстративной выставки «Манас эпосу жана манасчылар», а также презентация книги «Манас кыргыз элинин баатырдык эпосу»;

— 14.00, Западный зал Жогорку Кенеша — заседание комитета по экономической и фискальной политике;

— 14.00, Большой овальный зал Жогорку Кенеша — заседание комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию;

— 14.00, Восточный зал Жогорку Кенеша — заседание комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

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