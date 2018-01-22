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Общество

Безнаказанность и пытки остаются нормой в Кыргызстане

Безнаказанность и пытки остаются нормой в Кыргызстане. К такому заключению пришла правозащитная организация Human Rights Watch.

Главным событием 2017 года в Кыргызстане названы выборы президента. Международные наблюдатели признали их состязательными и в целом удовлетворительно организованными, отметив такие нарушения, как использование административного ресурса, давление на избирателей и подкуп голосов.

В отчете уделено внимание осужденному на пожизненный срок Азижану Аскарову. Human Rights Watch считает приговор несправедливым. «В январе Евросоюз сдержанно отреагировал на повторный пожизненный приговор. В ходе встреч с президентом Атамбаевым в феврале и ноябре европейские лидеры воздержались от публичных призывов освободить правозащитника. Других публичных оценок дела Аскарова со стороны ЕС на момент подготовки обзора также не последовало», — говорится в отчете.

«Безнаказанность недозволенного обращения и пыток остается нормой. Наблюдалось ухудшение ситуации с медийной свободой в условиях, когда в отношении критически настроенных СМИ Генеральной прокуратурой выдвигались многомиллионные иски. Нескольким иностранным правозащитникам закрыт въезд страну», — отметили в Human Rights Watch.
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