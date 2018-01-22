Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 22 января по-весеннему тепло: воздух прогреется от +1 до +8 градусов. Осадков не ожидается. День увеличился до 9 часов 36 минут: восход Солнца в 8.25, заход в 18.01.

Отключение газа

Голубого топлива нет в жилмассивах «Красный Строитель», «Керамический», в селе Нижняя Ала-Арча, в районах, ограниченных улицами Андижанской, Логвиненко, Первомайской, Зеленой, Колхозной, Киргизской, Белинского, Коллективной, переулками Аульным, Аул, Новосельским, МЧК.

Куда сходить

Культура

— В «Галерее М» продолжается выставка «Зимнее настроение».

На выставке представлены живопись, графика, скульптура, керамика, изделия из войлока, авторские куклы, украшения и многое другое. Планируется ряд мастер-классов с известными художниками и дизайнерами.

— В 10.15 и 13.30 в студии альтернативного обучения «Окна» пройдет семинар «Окно в искусство: Африка».

На занятиях дети 8-11 лет не скучают, а активно участвуют в обсуждении истории, географии, традиций, быта и, конечно, творчества разных культур и цивилизаций. Они нарисуют африканские маски.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

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— 11.00, ИА «24.kg» — пресс-конференция «Следователь-фокусник из Аламудунского РОВД: один прием — и обычный таксист превращается в наркобарона»;

— 14.00, АКИpress — пресс-конференция «Кыргызстан инициирует создание «Международного научно-исследовательского центра цифровой экономики, блокчейн технологий, кибербезопасности и искусственного интеллекта»».

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