Китаянка по имени Вера научилась у кыргызов жить и любить

Фото из личного архива. Чен Дин Лин

Китаянка Чен Дин Лин почти четверть века живет в Бишкеке. Чтобы было легче произносить ее имя, она разрешила друзьям и знакомым называть себя Верой.

Здесь я чувствую себя как дома. У меня больше друзей кыргызов, чем китайцев. Чен Дин Лин

— Что вас удивляет в Бишкеке?

— Я приехала сюда после окончания вуза в Китае. Тогда мне был 21 год. С тех пор живу в столице. Кыргызстан стал для меня второй родиной. Я знаю почти все улицы Бишкека, знаю, где находятся организации и учреждения, самое главное — я хорошо знаю, где вкусно готовят!

— Что напоминает в Бишкеке о родном городе?

— Походы с друзьями в китайские рестораны.

— Что бы вы изменили в Бишкеке?

— Я работаю преподавателем в Бишкекском гуманитарном университете 16 лет. Мы получаем маленькую зарплату, хотя работаем много.

— Что очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

Кыргызы – веселый, гостеприимный народ. У меня больше друзей кыргызов, чем китайцев. Я научилась у них просто жить и любить, любить жизнь и свободу. Чен Дин Лин

— Мне нравится природа вашей страны и восточное воспитание людей. Мы с друзьями часто ездим в горы, летом катаемся на лошадях, а зимой на лыжах. Есть традиция в конце августа обязательно ездить на Иссык-Куль.

Когда из Китая приезжают различные делегации или туристы, я рассказываю им историю Кыргызстана, показываю красивые места, советую попробовать разные блюда.

— Ваше любимое место в Бишкеке?

— Вообще у меня много любимых мест. Но больше всего я люблю Дубовый парк. Именно там я отдыхаю летними вечерами после рабочего дня.

Я люблю это место за то, что там, в отличие от ресторанов и кафе, намного тише, можно расслабиться. Чен Дин Лин

— Что вам нравится в национальной кухне? А что вы боитесь даже попробовать?

— Мне очень нравятся национальные блюда, особенно плов и бешбармак. Мы с друзьями часто ходим отведать вкусный плов. За столько лет жизни в Бишкеке я привыкла ко многому, в том числе и к особенностям национальной кухни. Меня уже ничем не удивишь.