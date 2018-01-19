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Общество

Сценарий фильма о Чингизе Айтматове готов. Нужны деньги для съемок

К 90-летию Чингиза Айтматова кинематографисты Кыргызстана решили снять полнометражный документально-игровой фильм о писателе. Об этом сообщил один из авторов — литератор Абибилла Пазылов.

По его данным, сценарий фильма под условным названием «Мир Айтматова. Мир без Айтматова» подготовил он сам совместно с композитором, публицистом Тугельбаем Казаковым и народным артистом республики Бакытом Карагуловым. Последний утвержден режиссером-постановщиком будущей картины.

Координирует кинопроект сын писателя Аскар Айтматов.

Как сообщил Абибилла Пазылов, после обсуждения и одобрения сценария на художественном совете «Кыргызфильма» Департамент кинематографии планирует выделить средства на создание фильма. Координатор и авторы также намерены привлечь в проект отечественных и зарубежных меценатов.
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