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Общество

В Джалал-Абадской области раскрываемость преступлений составила 90 процентов

Управление внутренних дел Джалал-Абадской области подвело итоги 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.
 
Уточняется, что, по результатам анализа, раскрываемость преступлений в регионе составила 90,1 процента.
 
«В ходе оперативного совещания определены лучшие подразделения городов и районов области. Так, хорошие показатели по раскрытию преступлений отмечены в городе Таш-Кумыре, Ала-Букинском и Ноокенском районах. По итогам года оперативная служба признана удовлетворительной среди личного состава УВД Джалал-Абадской области», — отметили в управлении.
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