В Джалал-Абадской области раскрываемость преступлений составила 90 процентов

Управление внутренних дел Джалал-Абадской области подвело итоги 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

Уточняется, что, по результатам анализа, раскрываемость преступлений в регионе составила 90,1 процента.

«В ходе оперативного совещания определены лучшие подразделения городов и районов области. Так, хорошие показатели по раскрытию преступлений отмечены в городе Таш-Кумыре, Ала-Букинском и Ноокенском районах. По итогам года оперативная служба признана удовлетворительной среди личного состава УВД Джалал-Абадской области», — отметили в управлении.