Пользуетесь наличными? Платите за страхование жилья в Кыргызстане больше

За страхование жилья от пожаров и стихийных бедствий в Кыргызстане стали взимать больше на 2 процента.

Как пояснили ИА «24.kg» в Государственной страховой организации, такое решение правления ОАО «ГСО» принято 15 января 2018 года.

«В Налоговом кодексе есть норма о косвенных налогах на товары, работы и услуги, устанавливаемых в виде надбавки к цене или тарифу. Мы сейчас приводим все в соответствие с законодательством», — пояснили в ГСО.

Если человек приходит оплачивать за страховой полис в наличной форме, то устанавливается надбавка в 2 процента. ОАО «ГСО»

То есть в сельской местности придется заплатить не 600, а 612 сомов, а в городской — 1 тысячу 224 сома вместо 1,2 тысячи.

В безналичной форме расчета надбавки нет, мы даем право выбора нашим клиентам. ОАО «ГСО»

Напомним, сумма страхового взноса для жилья в сельской местности составляет 600 сомов в год, а выплата при наступлении страхового случая — до 500 тысяч. В городах взнос составляет 1,2 тысячи сомов в год, ответственность — до 1 миллиона сомов.

Закон «Об обязательном страховании жилья от пожаров и стихийных бедствий» вступил в силу 11 февраля 2016 года. Он носит добровольный характер. Штрафов или других мер воздействия пока нет. Однако депутаты Жогорку Кенеша настаивают на введении штрафов.