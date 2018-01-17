Самая маленькая в Кыргызстане пенсия составляет 1,8 тысячи сомов. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил председатель Социального фонда Тенизбек Абжалиев.

По его словам, на 1 января в Кыргызстане насчитывается 630 тысяч пенсионеров. Ежегодно их число увеличивается на 10-20 тысяч. Но не все получают достойную пенсию, отметил чиновник.

Те, у кого нет стажа, после 65 лет получают пособие по старости. Самая маленькая пенсия у тех, у кого неполный трудовой стаж и маленькие отчисления в Соцфонд. Она составляет 1,8 тысячи сомов. Тенизбек Абжалиев

«У учителей и врачей пенсия в среднем 3-3,5 тысячи сомов. Но это такая же пенсия, как и у большинства других категорий граждан», — рассказал Тенизбек Абжалиев.

Депутаты рассматривают законопроект, по которому предлагается возложить на Соцфонд обязанности по сбору документов для начисления пенсии. На это ведомству хотят отвести 15 дней.