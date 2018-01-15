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Общество

Экспертиза подтвердила: депутат Беловодского кенеша избил чиновника. Дела нет

В Бесловодском сельском кенеше в конце декабря депутат Сейитбек Надырбеков избил заместителя главы айыл окмоту Советбека Орозалиева. Мужчина попал в больницу.

Как сообщил ИА «24.kg» житель Беловодского Юсуп Китаев, все материалы и свидетельские показания переданы в УВД Московского района и районную прокуратуру. Советбек Орозалиев прошел экспертизу, снял побои. Как свидетельствуют результаты экпертизы, он получил увечья средней тяжести. Однако уголовное дело не возбудили до сих пор. 

По какой причине правоохранительные органы не дают юридической оценки, несмотря на результаты экспертизы и заявление пострадавшего, ни в УВД, ни в прокуратуре объяснить не могут. 

Сам депутат, уточнили в Беловодском кенеше, является самовыдвиженцем и не принадлежит какой-либо фракции.  Отмечено, что он не извинился перед Советбеком Орозалиевым. Сейитбек Надырбеков для комментариев недоступен. 
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