18:41
-3
USD 69.37
EUR 84.05
RUB 1.23
Общество

В Турции 2018-й станет Годом Трои

Турция объявила 2018 год Годом Трои, сообщил news.rambler.ru со ссылкой на РИА «Новости».

wikipedia.org / Pmk58 / CC BY-SA 4.0
Фото wikipedia.org / Pmk58 / CC BY-SA 4.0

По этому поводу прошел ряд мероприятий в Чанаккале и древнем городе Трое на северо-западе страны.

В 2018 году отмечается 20-я годовщина включения древнего города в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. На месте исторического музейного комплекса Трои откроют музей.

Как сообщается, министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш сказал, что в стране нет большого богатства в виде залежней нефти или природных ископаемых. По его словам, Турция богата культурой и историей.

Напомним, Троя — это древний город на побережье Эгейского моря, основанный в IV тысячелетии до нашей эры.
Ссылка:
просмотров: 616
Версия для печати
Материалы по теме
Пухлый беженец смотрел в окно спортзала и получил пожизненный абонемент
В Турции арестовали предполагаемого организатора убийства посла России
Гражданин Турции получил 30 лет тюрьмы за изнасилование кыргызстанки
Суд по избиению кыргызстанки полицейскими в Турции состоится в марте
Бывшей «Мисс Турции» грозит тюремный срок за сообщение в Twitter
Турецким мужчинам запретили краситься в черный
С начала года из Турции доставлены тела 12 кыргызстанцев
Крушение «Боинга». Турецкая сторона перечислила все деньги кыргызстанцам
В 2017 году в Турции резко увеличилось число мигрантов из Кыргызстана
Потерявшая память кыргызстанка сегодня возвращается на родину из Турции
Популярные новости
Экс-советник главы MegaCom, отбывающий 25-летний срок, изготавливает сувениры Экс-советник главы MegaCom, отбывающий 25-летний срок, изготавливает сувениры
Энергетики назвали причину смога над Бишкеком Энергетики назвали причину смога над Бишкеком
Ошибка в&nbsp;новых загранпаспортах. ГРС уверяет, что проверяла бдительность граждан Ошибка в новых загранпаспортах. ГРС уверяет, что проверяла бдительность граждан
В&nbsp;Кыргызстане намерены в&nbsp;два раза снизить цены на&nbsp;регистрацию авто. Временно В Кыргызстане намерены в два раза снизить цены на регистрацию авто. Временно
Бизнес
&laquo;Ночь без границ&raquo; от&nbsp;MegaCom: безлимит на&nbsp;все! «Ночь без границ» от MegaCom: безлимит на все!
Мобильный Интернет&nbsp;О! в&nbsp;северных областях страны стал еще быстрее Мобильный Интернет О! в северных областях страны стал еще быстрее
Мобильный оператор&nbsp;О! построил еще десятки новых объектов связи на&nbsp;юге Мобильный оператор О! построил еще десятки новых объектов связи на юге
Оцените преимущества виртуального номера от&nbsp;MegaCom Оцените преимущества виртуального номера от MegaCom