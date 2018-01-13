В Турции 2018-й станет Годом Трои

Турция объявила 2018 год Годом Трои, сообщил news.rambler.ru со ссылкой на РИА «Новости».

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По этому поводу прошел ряд мероприятий в Чанаккале и древнем городе Трое на северо-западе страны.

В 2018 году отмечается 20-я годовщина включения древнего города в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. На месте исторического музейного комплекса Трои откроют музей.

Как сообщается, министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш сказал, что в стране нет большого богатства в виде залежней нефти или природных ископаемых. По его словам, Турция богата культурой и историей.

Напомним, Троя — это древний город на побережье Эгейского моря, основанный в IV тысячелетии до нашей эры.