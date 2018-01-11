На улицах Бишкека установили ящики с песчано-соляной смесью. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По их данным, такие ящики будут стоять по всему городу для удобства дворников, а также своевременной подсыпки и очистки тротуаров и остановок. Уже установлено около 20 таких ящиков.

Сотрудники предприятия продолжают работу в штатном режиме. Сегодня для устранения последствий непогоды работают 34 спецавтомобиля, две пескоразбрасывающие и 20 снеугоуборочных машин. Кроме того, задействованы два трактора со снегоочистителем.

Удаление снега с остановок и тротуаров вдоль дорог будет производиться силами рабочих МП «Тазалык», которых контролируют непосредственно закрепленные мастера.

«С раннего утра «лежачие полицейские» возле школ и детских садов начали обрабатывать реагентом. Сейчас ведутся работы по подсыпке дорог песчано-соляной смесью», — говорится в сообщении.