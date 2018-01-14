Пять маршрутов выходного дня

Новогодние праздники завершились, но это не повод сидеть дома. Горнолыжный сезон в самом разгаре. Но если вам экстрим не нравится, то можно просто отправиться в горы в пешую прогулку.

Летом ИА «24.kg» рассказало о туристических маршрутах Чуйской области. Так вот, зимой эти же места еще более сказочные.

Ущелье Ак-Тюз

Ущелье находится в 145 километрах от Бишкека в Кеминском районе Чуйской области на высоте 2600 метров над уровнем моря. Долина называется белой из-за большого количества соли в глине, которая покрывает склоны.

В советское время в ущелье Ак-Тюз построили горно-обогатительный комбинат редкоземельных металлов. Сейчас от него остались лишь полуразрушенные бетонные здания.

Но посмотреть можно не только заброшенный поселок, но и необычайно красивые леса. Уникальной достопримечательностью Ак-Тюза считается фонтан, бьющий на 15 метров . Вода поднимается выше макушек хвойных деревьев. Зимой он превращается в ледяную глыбу.

Ущелье Белогорка

В 80 километрах от столицы Кыргызстана располагается еще одно ущелье. Туристы стремятся сюда попасть, чтобы посмотреть на водопад, высота которого достигает 60 метров .

Он признан самым большим на Кыргызском Ала-Тоо, вокруг него поднимается облако водяной пыли. Чтобы добраться до водопада, необходимо доехать на машине до конца ущелья, где заканчивается дорога. А дальше — пешком полтора часа. И физкультура, и свежий воздух.

Санаторий «Ысык-Ата»

Хотите купаться зимой, но в прорубь нырнуть не рискнете? Тогда посетите «Ысык-Ату». Это один из старейших бальнеологических курортов в Центральной Азии. Дорога от Бишкека займет чуть больше часа. Проехать придется более 70 километров через села Красная Речка и Красный Восток.

Здесь расположены ванны торфяной иловой грязи и источники целебной минеральной воды.

Ущелье Кегеты

Еще одно из красивейших ущелий Кыргызстана находится на северной стороне Кыргызского хребта в 90 километрах от Бишкека.

По ущелью Кегеты протекает бурная река с одноименным названием, имеющая множество притоков. Самый крупный из них — правый приток Кел-Тор, образующий ущелье, в верховьях которого имеется озеро с водой бирюзового цвета.

В ущелье недавно открыли горный домик, назвав его «Кегеты-тур». Чтобы проехать к ущелью, необходимо в центре села Ивановка свернуть направо. Через 35 километров вы попадете в ущелье, а еще через 7 километров — к гостевому дому.

Каньоны Конорчека

В Боомском ущелье расположены каньоны. Руины таинственного античного города — это творение природы. Ливни вымывали горную породу, ветра выдували песчаник, создавая неповторимые купола, колонны, пирамиды.

Изюминкой каньонов является потухший вулкан, возраст которого оценивается в 2,5–3 миллиона лет. Добраться до каньона можно только через лабиринты скал по руслу высохшей реки.

Климат в каньонах Конорчек своеобразен: летом здесь очень жарко и сухо, а зимой холодно и практически без осадков.