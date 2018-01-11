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Общество

Разбойное нападение в Токмаке. Пострадавшие дают показания

В конце декабря на семью в Токмаке было совершено разбойное нападение. Поиск злоумышленников продолжается. Их личности пока не установлены. 

В ГУВД Чуйской области ИА «24.kg» рассказали, что состояние пострадавших матери и невестки стабилизировалось. Они дают показания, но в интересах следствия сведения не разглашаются. В милиции также отметили, что медикам не удалось спасти сыновей. Оба скончались в больнице. 

Возбуждено уголовное дело по статьям 168 «Разбой» и 104 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. 

Разбойное нападение совершено в ночь с 27 на 28 декабря. Неизвестные ворвались в дом, где спала семья, и жестоко избили всех. Преступники забрали из дома деньги и золотые украшения.
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