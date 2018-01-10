Кыргызстан потерял одну треть туристов из-за позднего открытия горнолыжных баз. Об этом сегодня в ходе видеомоста сообщил директор Департамента туризма при Министерстве культуры, информации и туризма КР Азамат Жаманкулов.

По его словам, туристический сезон начали поздно. «Обычно горнолыжные базы открывают в ноябре. В Иссык-Кульской и Чуйской областях из-за отсутствия снега базы открыли только в конце декабря. Сегодня они работают бесперебойно», — сказал Азамат Жаманкулов.

В профильном департаменте пока нет оперативной информации о потерянной выгоде.

«Мы пропустили один месяц. Следовательно, одна треть потеряна», — отметил Азамат Жаманкулов.