Горнолыжные базы Кыргызстана. Где покататься этой зимой и сколько это стоит

Если вы решили провести время весело и с пользой для здоровья, 24.kg расскажет о самых популярных горнолыжных базах страны. В нашей подборке подробно о том, как добраться, есть ли аренда снаряжения, сколько это стоит.

Но в любом случае, прежде, чем ехать кататься, обязательно уточните на самой горнолыжной базе, работает она или нет. Погода периодически заставляет многие горнолыжки устанавливать ограничения на дни катаний.

«Кашкулак»

Новая горнолыжная база «Кашкулак» открылась в прошлом году 23 декабря. Она расположена в Аламединском районе, в урочище Кашка-Суу. База находится в 35 километрах от города Бишкека.

Стоимость ски-пасса на базе в будние дни составляет 1 тысячу сомов для взрослых и 700 сомов для детей. В выходные и праздничные дни — 1,4 тысячи сомов для взрослых и 900 сомов для детей.

Фото из интернета. «Кашкулак» открылся буквально за неделю до Нового года

Преимуществом базы также является то, что на ее территории есть гостиничный комплекс. Стоимость номеров 3,5 тысячи сомов и 5 тысяч сомов в сутки. Отдельно оплачивается питание.

Все подробности о режиме работы базы и ценах можно узнать здесь.

«Каракол»

Самая известная база не только в Кыргызстане, но и за его пределами — «Каракол». Она находится в 7 километрах от одноименного города в Иссык-Кульской области и более чем в 400 километрах от Бишкека.

Катание на базе в будние дни (со вторника по четверг) обойдется в 1,2 тысячи сомов для взрослого и 800 сомов для ребенка. С пятницы по понедельник и в праздничные дни ски-пасс стоит 1,5 тысячи для взрослого и 800 сомов для ребенка. В выходные и праздники можно взять ски-пасс на полдня за 1,2 тысячи сомов.

На новогодние праздники (с 31 декабря 2023-го по 10 января 2024-го) действует праздничный тариф.

Взрослый ски-пасс будет стоить 1,5 тысячи сомов, а вот цена детского остается как и в будни — 800 сомов. Стоимость катания на полдня будет составлять 1,2 тысячи сомов.

Кроме того, на базе действуют экскурсионные ски-пассы для тех, кто не собирается вставать на лыжи или сноуборд и просто хочет прокатиться на канатке и полюбоваться видами. Стоимость такого ски-пасса единая в будние, праздничные и выходные дни — 500 сомов.

У тех, кто впервые отправится на базу, будут дополнительные расходы — 300 сомов на электронную карту, которая позволяет проходить на канатку. Она невозвратная.

Плюс в том, что карты горнолыжной базы «Каракол» принимают и на базе «Чункурчак», которая находится близ Бишкека. Если же вы после первого катания решите, что активный зимний отдых не для вас, то карта станет напоминанием: вы честно попытались приобщиться к здоровому образу жизни.

Если своего снаряжения нет, можно взять напрокат. Стоимость аренды будет зависеть от года выпуска инвентаря. Так, прокат комплекта лыж или сноуборда 2013-2014 годов обойдется в 700 сомов, а 2017-2018 годов — 900 сомов. Прокат детских лыж будет стоить 400 сомов в день.

Если вы впервые решили освоить лыжи или доску, лучше взять инструктора.

Фото из интернета. База «Каракол» популярна не только среди жителей Кыргызстана. Ее хорошо знают и в СНГ

Кроме того, нужно учитывать стоимость проезда до Каракола и проживание. На территории базы номера стоят от 2 тысяч сомов и выше. Учитывайте, что в праздничные дни лучше бронировать номера заранее. Месяца за два. Иначе свободных мест просто не будет. Да и в праздничные дни ценник гораздо выше, чем в будни.

В городе проживание в среднем стоит 1 — 1,2 тысячи сомов с человека в сутки. Вполне подходящий вариант для бюджетных туристов, тем более до базы из города минут 15 езды максимум. Заодно можно посетить базар и отведать настоящее каракольское ашлямфу.

В среднем двухдневная поездка на «Каракол» без дополнительных развлечений обойдется в 10-12 тысяч сомов с человека.

Сейчас многие туристические компании предлагают поездки на Каракол стоимостью от 6 тысяч сомов за два дня. В эту сумму входит проезд, проживание на базе завтрака и два подъема на базу.

Все подробности о режиме работы базы и ценах можно узнать здесь.

«Тоо-Ашуу»

Вторая по удаленности от столицы база — «Тоо-Ашуу». Она в 120 километрах от Бишкека — у въезда в живописную Суусамырскую долину, на южном склоне перевала Тоо-Ашуу. Добраться до базы можно за 2,5 — 3 часа по дороге Бишкек — Ош.

Есть одно но, которое существенно снижает вероятность поездки: чтобы попасть на «Тоо-Ашуу», нужно проехать одноименный перевал. Экшен в зимний период еще тот! Ехать далеко, и тратить время впустую не хочется. Поэтому перед поездкой узнайте, открыт ли проезд через перевал.

Ски-пасс обойдется взрослому в 1,2 тысячи сомов, детский — 890 сомов. Для детей до шести лет катание бесплатное. Действует также студенческий ски-пасс. Он стоит 1 тысячу сомов.

Аренда комплекта лыжного снаряжения обойдется в 600 сомов, для сноуборда — 700 сомов. Можно покататься и на санках. Их прокат стоит 300 сомов в день. Кроме того, каждую деталь горнолыжного снаряжения можно взять в аренду отдельно.

Фото из интернета. На «Тоо-Ашуу» лучше ехать на пару дней и заранее посмотреть, открыт ли проезд через тоннель

На «Тоо-Ашуу» можно остановиться на пару дней. Проживание обойдется от 6,5 тысячи до 11,9 тысячи сомов. Самый выгодный вариант — селиться большой компанией. Можно выбрать варианты проживания — в номере или вагончике, с завтраком или без. Учитывая отдаленность базы, лучше ехать туда на пару дней.

Все подробности о режиме работы базы и ценах можно узнать здесь.

«Орловка»

Еще одна удаленная горнолыжная база — «Орловка». Она в 100 километрах от столицы по трассе Бишкек — Иссык-Куль в Кеминском районе. Дорога до нее займет 1 — 1,5 часа. «Орловка» — современный горнолыжный комплекс площадью 50 гектаров на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря.

Стоимость ски-пасса для взрослого в будние дни — 1 тысяча сомов, на полдня — 700 сомов. Трасса «Малыш» — 500 сомов. Есть и разовый абонемент. Он стоит 200 сомов. В субботу — воскресенье и праздничные дни действуют отдельные тарифы: 1,4 тысячи сомов на целый день и 1 тысяча сомов — на полдня. Трасса «Малыш» — 600 сомов. За разовые спуск придется заплатить 300 сомов.

Для катания на базе необходимо купить специальную электронную карту за 200 сомов.

Особенность базы в том, что на ее территории организуют ночные катания.

Обычно они проходят в пятницу и субботу с января по февраль 2023 года с 19.30 до 22.00. Стоимость катания составит 1 тысячу сомов, на трассе «Малыш» — 600 сомов. Разовый абонемент будет стоить 300 сомов.

Фото из интернета. База «Орловка» популярна своими ночными катаниями

Прокат лыжного инвентаря для взрослых — 600 сомов в день, для детей — 400 сомов. Сноубордистам аренда снаряжения обойдется в 600 сомов в день. Можно также взять в прокат шлемы, очки, перчатки. Они стоят 200 сомов в день. Услуги инструктора — 1 тысяча сомов в час (5 тысяч сомов в день).

На территории «Орловки» есть гостиничный комплекс. Проживание в нем стоит от 4 до 25 тысяч сомов в сутки. Базу советуют посетить тем, кто решил поставить на лыжи ребенка.

Все подробности о режиме работы базы и ценах можно узнать здесь.

«Чункурчак»

Большинство горнолыжных баз республики находятся недалеко от Бишкека. Динамично развивается «Чункурчак», расположенный в одноименном ущелье. Отличает базу то, что все подъемники здесь исключительно кресельные.

База начала работать с 23 декабря, но с особым графиком. Он зависит от погодных условий. Стоимость ски-пасса для взрослых в этом году составляет 1,1 тысячи сомов в будние дни и 1,5 тысячи — в выходные и праздники. Для деток цены чуть ниже — 800 сомов в будни и 1,1 тысячи сомов в выходные и праздники.

На базе можно также взять ски-пассы на один и два часа. Стоить это будет 400 и 800 сомов соответственно, как в будние дни, так и в праздники. Кроме того, в праздничные дни предусмотрена возможность взять ски-пасс на полдня. Он стоит 1,2 тысячи сомов для взрослых и 800 сомов для детей.

Не забывайте, что здесь тоже надо купить специальную электронную карту для прохода на канатную дорогу. Стоит она 300 сомов.

Фото из интернета. «Чункурчак» - одна из самых популярных у бишкекчан горнолыжных баз

На базе также предусмотрен прокат горнолыжного снаряжения. Стоимость будет зависеть от года выпуска. Лыжи до 2012 года обойдутся в 600 сомов за день, лыжи и сноуборды 2013-2014 годов — 1 тысячу сомов и 2015-2016 годов — 1,2 тысячи сомов.

Одежды, масок, очков, шлемов, перчаток напрокат на базе нет. Возможность их приобретения или аренды нужно предусмотреть заранее.

Все подробности о режиме работы базы и ценах можно узнать здесь.

«ЗиЛ»

Одна из наиболее известных баз в Кыргызстане. Находится в 35 километрах от столицы на высоте 1,8 тысячи метров.

Катание на базе с понедельника по пятницу включительно стоит 1,1 тысячи сомов для взрослых и 800 сомов для детей. Есть билеты и на полдня. В будни они стоят 800 сомов для взрослого и 500 сомов для ребенка, если будете кататься с 13.00 до 16.00. Если планируете кататься с 14.00 до 16.00, то ски-пассы будут стоить 550 сомов для взрослого и 400 сомов — для ребенка.

В выходные и праздничные дни дороже — 1,5 тысячи сомов для взрослого и 1,1 тысячи сомов для ребенка. Покататься с 13.00 до 16.00 будет стоить 1,2 тысячи для взрослого и 800 сомов для ребенка, с 14.00 до 16.00 — 750 и 550 сомов соответственно.

Кроме того, для прохода на канатную дорогу нужно будет приобрести ски-пасс за 300 сомов.

Прокат лыжного снаряжения обойдется в 700 сомов для взрослых и 600 сомов для детей, сноубордов — 800 сомов взрослым и 700 сомов детям.

Точного прайса на обучение у базы нет, надо договариваться с инструктором на месте. Теоретически на базе три спуска: основная трасса, восточный спуск и третья для тех, кто любит скорость. Но на базе лишь одна кресельная канатка. Остальные бугельные. Новичкам и сноубордистам подниматься на них тяжеловато.

Фото из интернета. «ЗиЛ» - одна из самых известных баз, которые находятся близ Бишкека

На базе также организован тюбинг — катание на так называемых надувных санках. В будние дни час катания стоит 350 сомов, полчаса — 200 сомов, разовый спуск — 100 сомов. В праздничные и выходные дни — 400, 250 и 100 сомов соответственно. Имейте в виду, что тюбинг — крайне травмоопасное развлечение.

На базе есть возможность и просто покататься на канатке, не катаясь на лыжах или сноуборде. Экскурсионный билет будет стоит 500 сомов.

Все подробности о режиме работы базы и ценах можно узнать здесь.

«Тогуз-Булак»

Чуть дальше от «ЗиЛа» горнолыжная база «Тогуз-Булак». Высота над уровнем моря — 1,9 — 2,2 тысячи метров. Она находится в 40 километрах от Бишкека и 8 километрах от курорта «Иссык-Ата». Так что если надоест кататься, можно рвануть в теплые бассейны.

На базе есть четыре трассы различной сложности и протяженности — от двух до трех километров. Дневной абонемент обойдется взрослому в 800 сомов в будние дни и 1 тысячу сомов — в выходные. Детям — в 600 и 800 сомов соответственно. Можно совершить разовый подъем за 300 сомов.

На базе работают неплохие инструкторы, которые научат вас или вашего ребенка кататься на лыжах.

Фото из интернета. Склоны «Тогуз-Булака» больше подойдут для подготовленных лыжников и сноубордистов

«Тогуз-Булак» отлично подходит для тех, кто уверенно стоит на доске или лыжах. Новичкам и детям здесь тяжело: пологих склонов почти нет, да и трассу практически не катают ратраком.

Все подробности о режиме работы базы и ценах можно узнать здесь

«Кашка-Суу»

Туристический центр «Кашка-Суу» находится в 35 километрах от столицы. На базе есть гостиничный комплекс, кресельная и буксировочная канатные дороги, спортивная площадка и каток.

Дневной ски-пасс для взрослого на кресельной канатке в будние дни стоит 900 сомов, в выходные и праздничные дни — 1,3 тысячи сомов. Для деток цены на ски-пасс — 500 сомов. Разовый подъем стоит 400 сомов для взрослых и 200 сомов для детей.

Прокат лыж и сноубордов для взрослых — 800 сомов в сутки, детских — 450-500 сомов. За аренду санок-ледянок придется отдать 200 сомов, коньков — 100 сомов.

Фото из интернета. На «Кашка-Суу» есть не только канатная дорога, но и гостиничный комплекс

Проживание на базе «Кашка-Суу» обойдется от 2 до 5 тысяч сомов в сутки. В сумму входит парковка.

Все подробности о ценах и работе базы можно узнать здесь.

«Ак-Таш»

Горнолыжный отель «Ак-Таш» находится в 30 километрах от Бишкека на высоте 2 тысячи 100 метров над уровнем моря в красивейшем урочище ущелья Оруу-Сай. Транспорт на базу ходит по субботам — воскресеньям и в праздники. Стоит скромные 400 сомов.

Цены на базе «Ак-Таш» радуют. Дневной абонемент для взрослых на базе единый и стоит 800 сомов, для детей — 500 сомов.

Фото из интернета. «Ак-Таш» находится в 30 километрах от Бишкека

На базе «Ак-Таш» есть собственная гостиница. Проживание стоит 1 −1,5 тысячи сомов в сутки с человека. Лыжники и сноубордисты любят базу за то, что там есть где разгуляться как начинающим, так и профессионалам.

Все подробности о ценах и работе базы можно узнать здесь.

«Политех»

Горнолыжная база расположена в урочище Кашка-Суу Аламединского района в 17 километрах от Бишкека. Наивысшая отметка базы — 2 тысячи 250 метров над уровнем моря.

На базе есть несколько разветвленных трасс различной степени сложности, общая протяженность которых составляет более 7 километров . Дневной абонемент обойдется взрослому в 800 сомов в будние дни и 1 тысячу — в выходные. Детям — в 600 сомов.

Фото из интернета. Горнолыжная база «Политех» — родоначальник горнолыжного спорта Кыргызстана

На базе также есть прокат горнолыжного снаряжения. Его можно взять в аренду за 400-600 сомов.

Все подробности о ценах и работе базы можно узнать здесь.

«Оруу-Сай»

База расположена на высоте 2,1 тысячи метров над уровнем моря в одноименном ущелье в 35 километрах от Бишкека. Благодаря удобному расположению «Оруу-Сай» является отличным местом для зимнего отдыха с хорошо подготовленными лыжными трассами. База располагает тремя канатными дорогами различной протяженности.

Даже если вы плохо стоите на лыжах, на базе есть инструкторы, которые научат не только кататься, но и умело управлять лыжами на разных по сложности склонах. Для любителей веселого отдыха восстановлена гора с канаткой для тюбинга (баллонов).

Фото из интернета. База «Оруу-Сай» находится в живописном одноименном ущелье

Цены на «Оруу-Сае» приемлемые. На базе действует единый тариф как для детей, так и для взрослых — 700 сомов в день.

Все подробности о ценах и работе базы можно узнать здесь.