Как выжить на склоне: главные ошибки начинающих сноубордистов

Любителей сноуборда в Кыргызстане с каждым годом все больше и больше. Для тех, кто решился впервые выйти на склон, ИА «24.kg» собрало главные ошибки, которые допускают новички. Это убережет вас от травм и не заставит навсегда забросить доску в кладовку.

1 Я все умею, все могу

Основатели сноубординга учились всему сами. Но это не повод повторять их подвиги. Более неподходящая идея — просить друга или вторую половинку научить вас кататься. Поверьте, кататься вы не научитесь, а вот поругаться можете серьезно. Я как-то попросила мужа поучить меня, чуть не развелись.

Лучше позвольте родным и друзьям кататься в свое удовольствие, а себе возьмите инструктора. Он не только избавит от нервотрепки, но и предотвратит многочисленные жесткие падения. А еще научит стойке, чтобы вы катались не только без падений, но и красиво.

2И джинсы сойдут

Еще одна ошибка — пренебрежение к горнолыжной одежде. Выйдя из дома в джинсах и двух толстовках, в горах рискуете замерзнуть и промокнуть. Но если оденетесь совсем уж тепло, то не сможете кататься.

Специальные куртки и штаны для того и придумали, чтобы сделать катание комфортным. Можно на первых порах сэкономить и взять снаряжение напрокат, а вот с одеждой лучше не экспериментировать.

И еще важный совет — не бойтесь выделиться на склоне. Это только в городе яркие куртки и штаны кажутся немного странными. На склоне все будет нормально.

Яркая одежда на склоне нужна и потому, что вас будет видно издалека, что убережет от лишних столкновений, да и помощь, если что, подоспеет быстрее.

3Встаньте прямо, три-четыре!

Следующая ошибка новичков — попытка встать на доске прямо. Со стороны это выглядит весело: выпрямился — упал, выпрямился — упал. Кстати, новичков на склоне вычисляют именно по попыткам кататься исключительно на ровных ногах.

Не думайте, что пролетающие мимо вас сноубордисты просто так все время катаются на полусогнутых.

Если ты не сгибаешь колени, то шансов упасть гораздо больше, потому что:

центр тяжести переносится выше;

труднее правильно кантоваться;

труднее гасить удары.

Так что запомните одно из главных правил сноубординга — сгибай колени. Это не значит, что надо сгибаться в три погибели. Просто немного присесть. Тяжело? На первых порах очень. Но это облегчает катание и спасает от травм.

И еще важный совет — никогда при падении не тормозите руками, не пытайтесь упасть на них. Перелом вам будет обеспечен.

4Жесть и хардкор

Как только начинающий сноубордист научился более или менее ровно стоять на доске и не ровнять лицом склон, его тут же тянет на сложные трассы. Не стоит. После 3-4 катаний профессионалом не стать.

Лучше отработать основные движения на «зеленой» (для малышей и начинающих) трассе, а потом переходить на новый уровень.

Вам кажется, что вы вполне готовы? Попробуйте проехать зигзагом без падений хотя бы раз 5-6 подряд. Получается? Тогда переходите на более сложные трассы. Но постепенно. Не надо сразу рваться на самый крутой склон.

5Быстрее, выше, сильнее!

Это довольно популярная картина: после недели барахтания на склонах какой-нибудь горе-райдер заезжает в парк и с опаской смотрит на маленькие трамплины. А затем почему-то едет на большие биг-эйры.

Не надо. Неважно, кто и что говорит. Если хочется адреналина, попробуйте для начала устоять на доске после прыжка с кочки.

Если все-таки хочется трюков, то осильте для начала маленький трамплин. Удовольствия — больше, а вероятности сломать шею — меньше.

6Смелость города берет

Другая крайность новичков — боязнь неизвестного. Начинающий сноубордист боится оторваться от укатанной трассы и проехать по «пухляку» (неукатанному снегу). Иногда стоит рискнуть.

Сноуборд — это приключение. Будьте смелее! Но помните правила 1 и 4. Во всем хороша мера. Иначе вместо красочных фотографий в Instagram будете постить снимки из травматологии.

7Лучше зигзагом

Все новички боятся ехать на прямой доске и поймать канта. В результате падают на зад. А зря. Кататься на прямой доске весело. Преодолевайте страх! Без этого настоящего кайфа от катания не получить.

Как реализовать это на практике? Постепенно сокращайте зигзаги елочки, делая ее все более ровной.

8 А вдруг я покалечусь?

Да, и такое может быть. Горнолыжный спорт относится к экстремальным не зря. Сноуборд может разгоняться до 60 километров в час. Ехать так быстро страшно, и дух захватывает. Но именно эти ощущения несравнимы ни с чем.

Пока учишься кататься, вероятнее всего что-нибудь себе отобьешь. Но это того стоит! Если сноубордист пришел домой целеньким после дня на горе, значит, плохо старался и учился. Да, конечно, падать тоже надо уметь, но об этом расскажет инструктор.

9Не стартуйте с места в карьер

Многие начинающие сноубордисты думают, что можно вот так просто встать с дивана, поехать в горы, нацепить доску и кататься. Это заблуждение.

Пока будете учиться, начнут работать такие мышцы, о наличии которых вы никогда и не подозревали. Не говоря о состоянии хорошо известных. Наутро после первого дня катания будете чувствовать себя зомби.

Поэтому перед катанием уделите немного времени растяжке мышц. Потратьте хотя бы секунд 30 на каждую группу. Они потом «скажут» вам спасибо.

10Главное — уважение и безопасность

Соблюдайте правила безопасности и поведения на склоне, уважайте других и катайтесь в удовольствие. Помните о тех, кто может оказаться рядом. Есть не только новички, но и профессионалы, которым тоже нужно где-то кататься.

Не пренебрегайте техникой безопасности. Шлем в горнолыжном спорте — не дань моде, а необходимость. Хотите веселья? Купите шлем яркой расцветки, чтобы выделиться на склоне.