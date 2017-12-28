Сапар Исаков запретил выдачу лицензий на пользование недрами в руслах рек

Премьер-министр Сапар Исаков поручил государственным органам запретить выдачу лицензий и принять меры по отзыву ранее выданных лицензий на участки недр в руслах или на берегах рек, а также иных водоемах. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

По его данным, глава правительства отметил, что добыча щебня в руслах рек не должна осуществляться, если такие работы сопровождаются рисками для экологической, экономической и национальной безопасности страны.

Согласно поручению Министерство чрезвычайных ситуаций совместно с Государственной инспекцией по экологической и технической безопасности должны определить опасные участки в поймах и руслах рек, разрабатываемых недропользователями, и внести предложения в Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования для принятия соответствующих мер.

Такое решение принято в целях предотвращения причинения вреда окружающей среде, здоровью населения, а также во избежание человеческих жертв, к которым может привести эксплуатация участков недр в руслах или на берегах рек и других водоемах, отметили в пресс-службе.