Врачи столичной «скорой» не замерзнут. Спонсор купил новую форму

В канун Нового года отделение реанимации Центра экстренной медицины получило новогодний подарок.

Заведующий реанимацией ЦЭМ Егор Борисов привлек спонсора, пожелавшего остаться неизвестным, который оплатил пошив 80 комплектов зимней специализированной формы для реаниматологов общей стоимостью более 450 тысяч сомов. Сегодня в центре прошло вручение костюмов сотрудникам.

«Спецодежда для скорой помощи всегда является большой проблемой, поскольку ее закупка не предусмотрена в связи с недостаточным бюджетом. И поэтому сотрудники обычно приобретают ее за свой счет. Особенно остро вопрос стоит в зимний период. Ведь зачастую приходится работать на улице. Врачи и фельдшеры оценили высокое качество теплой формы и благодарят руководство скорой и, конечно же, благородного человека, который сделал такой полезный подарок», — сообщили ИА «24.kg» в «103».