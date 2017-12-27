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Общество

Столичная «скорая» перейдет на усиленный режим службы

Столичная «скорая» перейдет на усиленный режим работы в связи с новогодними праздниками.

Как сообщили ИА «24.kg» в Службе «103», 31 декабря на работу выйдут все 38 бригад. «Как правило, в этот день более или менее спокойное дежурство, а вот 1 и 2 января гораздо сложнее. Поэтому переходим на усиленный вариант. Назначены ответственные лица. Медикаменты есть в полном объеме, бензин в запасе», — отметили медики.

На центральной площади Ала-Тоо 31 декабря будут дежурить 4 бригады, в том числе реанимационная и кардиологическая, на президентской елке медики также будут присутствовать.
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