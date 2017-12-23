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Общество

Сотрудников прокуратуры предлагают освободить от подоходного налога

В Кыргызстане предлагают освободить сотрудников прокуратуры от подоходного налога. Им необходима социальная поддержка. Соответствующие поправки предлагает внести депутат Жогорку Кенеша Талайбек Масабиров.

По Налоговому кодексу КР доходы военнослужащих, сотрудников МВД, ГКНБ, ГСИН, ГСБЭП не облагаются подоходным налогом.

В соответствии с конституционным Законом «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша» и Трудовым кодексом органы прокуратуры также являются правоохранительным органом, который нуждается в социальной защите сотрудников.

Принятие поправок повлечет сокращение доходной части республиканского бюджета на 28,4 миллиона сомов.
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