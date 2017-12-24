Неделя-24. Что вы могли пропустить

Уходящая неделя выдалась насыщенной различными событиями. Тон задавал скандал с телеканалом НТС, имущество которого по решению суда арестовали.
На неделе завершились и два громких судебных процесса. В одном из них фигурировал лидер парламентской фракции «Ата Мекен», депутат Жогорку Кенеша. Его обвиняли в коррупции. Судили за продажу автомобиля, когда он работал в Счетной палате. Народный избранник отделался штрафом в 5 миллионов сомов. Обвинение настаивало на 8 годах лишения свободы.
Одновременно завершился процесс и по делу бывшего депутата Жогорку Кенеша Карганбека Самакова. Его обвиняли в незаконной трансформации земель. С ним по делу проходили несколько бывших высокопоставленных чиновников, включая экс-премьер-министра Игоря Чудинова. Главный подсудимый получил 10 лет тюрьмы, еще несколько человек — по 8 лет. Двоих оштрафовали на 5 миллионов сомов. Были и те, кто получил сроки заочно, так как до сих пор в розыске.
О чем еще важном и интересном писали журналисты ИА «24.kg», читайте в традиционном обзоре «Неделя-24».
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в нашей постоянной рубрике «Мои 24».
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