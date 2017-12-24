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Общество

Неделя-24. Что вы могли пропустить

Уходящая неделя выдалась насыщенной различными событиями. Тон задавал скандал с телеканалом НТС, имущество которого по решению суда арестовали.

Фото ИА «24.kg». Депутат Алмамбет Шыкмаматов при оглашении приговора

На неделе завершились и два громких судебных процесса. В одном из них фигурировал лидер парламентской фракции «Ата Мекен», депутат Жогорку Кенеша. Его обвиняли в коррупции. Судили за продажу автомобиля, когда он работал в Счетной палате. Народный избранник отделался штрафом в 5 миллионов сомов. Обвинение настаивало на 8 годах лишения свободы.

Одновременно завершился процесс и по делу бывшего депутата Жогорку Кенеша Карганбека Самакова. Его обвиняли в незаконной трансформации земель. С ним по делу проходили несколько бывших высокопоставленных чиновников, включая экс-премьер-министра Игоря Чудинова. Главный подсудимый получил 10 лет тюрьмы, еще несколько человек — по 8 лет. Двоих оштрафовали на 5 миллионов сомов. Были и те, кто получил сроки заочно, так как до сих пор в розыске.

О чем еще важном и интересном писали журналисты ИА «24.kg», читайте в традиционном обзоре «Неделя-24».

Один день из жизни бариста

Фото из личного архива. Бариста Стам Маматысаев после чашечки кофе
Стам Маматысаев не просто любит кофе и превосходно разбирается в его видах, но может по запаху сваренного напитка определить сорт. «Я четыре года работаю бариста. Не ошибусь, если скажу, что приготовить настоящий вкусный и ароматный кофе — это искусство», — считает он. Наш журналист не только пообщался со Стамом, но и попыталась сварить под его руководством настоящий кофе. Что из этого вышло, в нашей постоянной рубрике «Мои 24».

Что ждет Кыргызстан в 2018-м

Год назад эксперты Центра политико-правовых исследований представили специально для читателей ИА «24.kg» свой политический прогноз на 2017 год. В ЦППИ отметили, что большая часть экспертных оценок оправдалась. Мы решили не отступать от хорошей традиции, и политологи Тамерлан Ибраимов и Жолдош Осмонов представили очередной прогноз, выделив основные события, которые определят ситуацию в Кыргызстане в 2018 году.

Телеканал НТС попал в судебные разборки

Телеканал НТС, вещающий в Кыргызстане и принадлежащий, по некоторым данным, депутату Жогорку Кенеша Омурбеку Бабанову, оказался в эпицентре скандала. Пока все выглядит как хозяйственный спор и попытка одной из сторон вернуть инвестиции в $2,4 миллиона. Однако нельзя исключать, что подоплека «наезда» на телеканал совсем другая и связана с попытками прибрать к рукам очередное непровластное СМИ. О том, что известно на сегодня, в материале «Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова».

Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»

Фото К.Колокольчикова. Вечер на Иссык-Куле

Редакция ИА «24.kg» предложила читателям вместе создать фотогалерею удивительных мест нашей страны. Радует, что многие активно отреагировали на предложение. Не прошло и недели, как мы смогли представить первую подборку «Мгновения жизни» из присланных читателями фотографий. И это малая толика из того, что мы успели получить. Сегодня же в 15.00 выйдет еще одна галерея. Поверьте, нам есть чем вас удивить!

Как дети депутатов штурмуют спортивные высоты

Бокс, борьба, восточные единоборства. Именно эти виды спорта наиболее популярны в Кыргызстане. Мы решили узнать у депутатов Жогорку Кенеша, чем занимаются их дети. Папы и мамы, облеченные властью, с удовольствием поделились достижениями отпрысков. Подробнее

Бизнес на обочине дороги

Фото ИА «24.kg». Платная парковка на улице Шопокова, Бишкек

В январе 2016-го мэрия Бишкека заявила о первом конкурсе на организацию платных парковок — на улице Шопокова. Год прошел, на исходе второй. Паркоматов нет до сих пор. Единственное, что сделал предприниматель, — разметку, ограничив парковочные места, и установил таблички с предупреждениями, что никакой ответственности в случае чего он не несет. О том, как зарабатывают на улицах столицы и станет ли когда-нибудь этот бизнес цивилизованным — в материале «Бишкекские парковки. Как делать деньги на ровном месте».

Как построить дом без документов

Удивительные дела творятся в Бишкеке со строительством. С одним из таких случаев столкнулись наши журналисты. А когда начали разбираться, то поняли: в столице полный бардак... С советских времен на улице Муромской, 1б расположена заправка с мини-цехом по производству бензина. В 2005-м прилегающую к АЗС территорию начали застраивать. В этом году и вовсе влепили дом в полуметре от станции... К чему в итоге привело наше расследование, читайте в материале «Дом, которого нет на карте Бишкека».

Век свободы не видать

Фото ИА «24.kg». Вход в тюрьму, село Джаны-Джер, исправительное учреждение № 19

В Кыргызстане открыли новую тюрьму для пожизненно осужденных. ИУ № 19 стало первым в Кыргызстане учреждением, где начала действовать программа облегчения жизни тех, кто получил такой срок заключения. Однако пожизненно упечь за решетку в республике могут только по двум статьям Уголовного кодекса — за убийство и терроризм. Об этом — в фоторепортаже ИА «24.kg».

Жилье для иностранца

Иностранным гражданам хотят разрешить строить и покупать жилье в Кыргызстане. Поправки в Жилищный кодекс внесли на рассмотрение парламента. Они разрешают иностранцам покупать недвижимость при наличии постоянного вида на жительство или инвестиционной визы в Кыргызстане. Однако документ не получил всеобщего одобрения. Почему? Об этом — в материале «Покупка недвижимости в Кыргызстане иностранцами. Плюсы и минусы поправок».

Как Синдбад из Сирии обосновался в Бишкеке

Фото из личного архива. Васим Сокари

Васим Сокари — выпускник Высшего института театрального искусства, факультета хореографии и современного танца (город Дамаск, Сирия). В Дамаске работал учителем танца для детей в Российском центре науки и культуры. Исполнял роль Синдбада на церемонии закрытия Азиатских игр в Дохе (Катар) в 2006 году. О том, как Васим оказался в Бишкеке и чем здесь занимается, он рассказал в интервью ИА «24.kg».

Что читает известный путешественник

Союзбек Салиев — первый кыргызстанец, который в 2016 году совершил с другом кругосветное путешествие на легкомоторном самолете. Как писали СМИ, наш соотечественник стал и первым представителем Центральной Азии, совершившим подобный перелет. Он и представил читателям ИА «24.kg» свой «Топ-5 книг».

Гаджеты, которые действительно удивили

Фото из Интернета. «Умная» плитка, которая готовит, подключаясь по Bluetooth к специальному приложению на смартфоне

Фантазии производителей отдельных гаджетов просто не устаешь удивляться. Мало того, они даже умудряются часть своих странных идей довести до конечного продукта. Правда, зачастую проекты на том и заканчиваются, не имея коммерческого успеха. Так чем же удивляли покупателей в 2017 году? Подробнее

Убереги себя от взлома

Смартфоны заняли четвертое место среди наиболее атакуемых хакерами объектов. Как сохранить важные данные и что делать с самим аппаратом, если его все же взломали? О секретах и лайфхаках рассказал специалист отдела исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня. Об этом — в материале «Смартфон легко взломать и украсть фото. Как защитить гаджет».
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