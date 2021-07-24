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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Бакытбек Жумагулов: Что хорошо для партийных боссов, то плохо для страны

Законопроект о выборах президента и депутатов парламента 22 июля принят в первом чтении. Прежде чем проголосовать, нардепы спорили и возмущались. Напомним, согласно документу, предлагается провести выборы в Жогорку Кенеш по партийным спискам и одномандатным округам.

По новой Конституции в парламенте Кыргызстана будут заседать 90 депутатов. А согласно проекту закона о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша, 35 из них должны избираться по одномандатным округам, остальные 55 — по партийным спискам.

Группа депутатов Жогорку Кенеша сейчас лоббирует введение преференциального голосования. Суть их идеи в том, чтобы на парламентских выборах избиратели голосовали не только за кандидатов-одномандатников и партии, а еще и отдельно за кандидатов из партийных списков.

В свою очередь, на Старой площади считают, что введение мажоритарного подхода в формировании Жогорку Кенеша на одну треть оправдано. Поскольку политические организации дискредитировали себя: партийные лидеры превратили предвыборный марафон в бизнес, а сам парламент — в закрытое акционерное общество.

Глава общественного фонда «Институт мира и развития Центральной Азии» Бакытбек Жумагулов согласен с таким мнением. Политолог объяснил 24.kg почему.

Говоря о преференциальной системе, он отметил, что это хорошо для партийных боссов, но плохо всей стране.

«Учитывая тот кризис, в котором оказались партии, внедрение преференциальной системы приведет к дальнейшей их деградации и окончательно добьет институт политических организаций. Потому что по сути будет работать та же система одномандатников, просто прикрытая вывеской «политическая партия», — сказал эксперт.

При такой системе можно поставить крест на квотах для женщин, молодежи, представителей других национальностей и ЛОВЗ.

Бакытбек Жумагулов

Он отметил и технические моменты и неудобства, такие, например, как длинный избирательный бюллетень. Как не запутаться избирателю в такой «простыне» и как сохранить тайну голосования на участке при таких размерах бюллетеня.

Политолог считает, что более оптимальна смешанная система, при которой сохраняется пропорциональная система и вводится мажоритарная.

«Плюс мажоритарной системы в том, что обеспечивается связь избирателя с депутатом парламента, а при пропорциональной системе сохраняются квоты. В последующем с учетом снижения избирательного порога до 3 процентов и конкуренции между одномандатниками и партиями можно прогнозировать долгожданное развитие последних», — сказал Бакытбек Жумагулов.

По его словам, при преференциальной системе есть большой риск, что каждый кандидат внутри партии перед выборами начнет «бегать» не за политорганизацию, а в первую очередь за себя. Как следствие, внутрипартийная борьба, обиды и раскол. Соответственно, развития партий и партийной системы в целом ждать не придется.

«Второе. Нет гарантии того, что в депутаты пройдет высокопрофессиональный юрист или педагог. Очевидно, что специалисты с малоизвестной фамилией не смогут тягаться с партийными «кошельками» и олигархами, чьи имена постоянно на слуху. Ко всему прочему стоит учесть, что проблема подкупа избирателей была и остается для Кыргызстана актуальной. Не получим ли мы вследствие этого на 55 депутатских мандатов 55 богачей от партий?» — задается вопросом аналитик.

По мнению собеседника, да и в целом система преференциального голосования сложна для понимания избирателей.

«При такой системе в избирательный бюллетень включаются с левой стороны — список партий, с правой — список номеров выдвинутых партиями кандидатов от 1 до 90, без указания их фамилий и иных данных. Вы уверены, что все избиратели запомнят информацию о том, под какой цифрой какой кандидат», — отметил Бакытбек Жумагулов.

Он напомнил, что при смешанной системе, которая вводится, избиратель и так получает право определять наиболее предпочтительного кандидата, голосуя за одномандатника.

Отвечая на вопрос о том, почему некоторым партийным лидерам идея преференциального голосования кажется привлекательной и зачем им соглашаться на уменьшение собственного диктата при распределении мандатов и идти на зависимость от избирателей, эксперт выразил предположение, что, вероятно, выгода состоит в том, что такая система позволяет им взять деньги за включение в партийный список от потенциального кандидата, но при этом не нести никаких обязательств перед ним.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202027/
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