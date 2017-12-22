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Общество

Кыргызстанцы на Новый год будут отдыхать c 31 декабря до 4 января

Премьер-министр КР Сапар Исаков подписал постановление правительства «О переносе выходных дней».

Работникам государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из бюджета и работающих по графику пятидневной рабочей недели, выходные дни 30 декабря и 8 января переносятся на рабочие дни 2 и 3 января 2018 года.

В отношении юридических лиц с частной формой собственности, работающих по графику пятидневной рабочей недели, данное предложение носит рекомендательный характер.

Таким образом, кыргызстанцы будут отдыхать с 31 декабря до 4 января.
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