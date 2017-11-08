20:44
+12
USD 69.19
EUR 80.59
RUB 1.18
Общество

Зачем перенесли памятник Ленину в Балыкчи

Мэрия Балыкчи пояснила идею переноса памятника Ленину с центральной площади в другое место.

«Вопрос переноса не имеет под собой никакой идеологической основы. Сам перенос не являлся самоцелью. Призываем всех не воспринимать это как некую целенаправленную акцию по «декоммунизации» и тем более как попытку совершить переоценку роли Ленина в истории Кыргызстана», — говорится в сообщении.

Читайте по теме
Мэр Балыкчи распорядился демонтировать памятник Ленину в центре города

«Что предшествовало этому событию? С начала года мэрия ведет целенаправленную работу по благоустройству и реконструкции центральной площади города. На первом этапе обновили зеленые насаждения. В дальнейшем запланирована замена старого асфальтного покрытия и укладка нового, запуск двух светомузыкальных фонтанов, ремонт и обновление фасада здания мэрии, установка скамеек и формирование зоны wi-fi», — отметили в мэрии.

«Кроме того, вопрос переноса памятника возник из предположения, что центральная площадь, кроме прочего, будет местом проведения крупных массовых мероприятий. А монумент в центре площади вносит свои коррективы при установке сцены: установка сцены перед памятником «выдавливает» зрителей в сторону проезжей части», — добавляют чиновники.

В случае неодобрения населением инициативы переноса памятника он, безусловно, остался бы на своем месте. Таким образом, нет оснований упрекать мэрию в самоуправстве.

Мэрия Балыкчи
Общественное обсуждение вопроса состоялось 9 октября. О дате его проведения было объявлено 25 сентября на страницах городской газеты. Кроме того, по данному вопросу было запущено голосование на официальной странице мэрии в Facebook, добавили в мэрии.

По предложению актива города принято единогласное решение перенести памятник в сквер у кинотеатра «Иссык-Куль». По утверждению старожилов, именно в этом районе в прошлом находилось здание администрации города и именно там изначально стояли памятники Ленину и Сталину.

«Убедительно призываем всех не воспринимать инициативу по переносу как целенаправленную политику по уничтожению памятников истории советского прошлого, личное недобродушное отношение к коммунистическому прошлому нашей страны. Все действия мэрии направлены исключительно на благие намерения, все это делается только для развития нашего города», — заверили в муниципалитете.
Ссылка:
просмотров: 597
Версия для печати
Материалы по теме
Мэр Балыкчи распорядился демонтировать памятник Ленину в центре города
Владимиру Ленину в Кыргызстане сломали руку. Что делать, думают чиновники
На монумент Чингизу Айтматову в Москве потратят 35 миллионов сомов
Скульптуру Суйменкула Чокморова создали в Свердловской области
В Бишкеке появится памятник поэту, драматургу и сатирику Мидину Алыбаеву
На Алтае и в Хакасии не разрешили установить памятники Манасу и кагану Барсбеку
Большому театру предложили поставить балет о Ленине
В Москве, возможно, появится памятник Чингизу Айтматову
Ресторан «Нарын» в Бишкеке утратил свою историческую ценность
В правительстве решают, будет ли 20 марта выходным
Популярные новости
Уволены шесть главврачей в&nbsp;Бишкеке. Минздрав дает дорогу молодым Уволены шесть главврачей в Бишкеке. Минздрав дает дорогу молодым
На&nbsp;Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело по&nbsp;двум статьям&nbsp;УК На Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело по двум статьям УК
Кыргызстан обвинили в&nbsp;контрабанде оружия Кыргызстан обвинили в контрабанде оружия
Казахстан намерен усилить контроль на&nbsp;границе с&nbsp;Кыргызстаном Казахстан намерен усилить контроль на границе с Кыргызстаном
Бизнес
В&nbsp;городе Исфане открыт новый O!Store В городе Исфане открыт новый O!Store
Внимание: Офисы&nbsp;О! и&nbsp;магазины O!Store работают без выходных Внимание: Офисы О! и магазины O!Store работают без выходных
Бесплатная страховка на&nbsp;смартфон для клиентов О!Store Бесплатная страховка на смартфон для клиентов О!Store
Подключи Mega iTV и&nbsp;получи месяц бесплатного просмотра! Подключи Mega iTV и получи месяц бесплатного просмотра!