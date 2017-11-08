Зачем перенесли памятник Ленину в Балыкчи

Мэрия Балыкчи пояснила идею переноса памятника Ленину с центральной площади в другое место.

«Вопрос переноса не имеет под собой никакой идеологической основы. Сам перенос не являлся самоцелью. Призываем всех не воспринимать это как некую целенаправленную акцию по «декоммунизации» и тем более как попытку совершить переоценку роли Ленина в истории Кыргызстана», — говорится в сообщении.

Читайте по теме Мэр Балыкчи распорядился демонтировать памятник Ленину в центре города

«Что предшествовало этому событию? С начала года мэрия ведет целенаправленную работу по благоустройству и реконструкции центральной площади города. На первом этапе обновили зеленые насаждения. В дальнейшем запланирована замена старого асфальтного покрытия и укладка нового, запуск двух светомузыкальных фонтанов, ремонт и обновление фасада здания мэрии, установка скамеек и формирование зоны wi-fi», — отметили в мэрии.

«Кроме того, вопрос переноса памятника возник из предположения, что центральная площадь, кроме прочего, будет местом проведения крупных массовых мероприятий. А монумент в центре площади вносит свои коррективы при установке сцены: установка сцены перед памятником «выдавливает» зрителей в сторону проезжей части», — добавляют чиновники.

В случае неодобрения населением инициативы переноса памятника он, безусловно, остался бы на своем месте. Таким образом, нет оснований упрекать мэрию в самоуправстве. Мэрия Балыкчи

Общественное обсуждение вопроса состоялось 9 октября. О дате его проведения было объявлено 25 сентября на страницах городской газеты. Кроме того, по данному вопросу было запущено голосование на официальной странице мэрии в Facebook, добавили в мэрии.

По предложению актива города принято единогласное решение перенести памятник в сквер у кинотеатра «Иссык-Куль». По утверждению старожилов, именно в этом районе в прошлом находилось здание администрации города и именно там изначально стояли памятники Ленину и Сталину.

«Убедительно призываем всех не воспринимать инициативу по переносу как целенаправленную политику по уничтожению памятников истории советского прошлого, личное недобродушное отношение к коммунистическому прошлому нашей страны. Все действия мэрии направлены исключительно на благие намерения, все это делается только для развития нашего города», — заверили в муниципалитете.