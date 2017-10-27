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Власть

В парламенте обсуждают вопрос переноса начала учебного года

На заседании парламентской фракции «Кыргызстан» обсуждается вопрос переноса начала учебного года с 1 на 10 сентября.

Как рассказала министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева, они намерены в ноябре и декабре 2017 года провести работу с родителями школьников, а в начале 2018 года вынести данный вопрос на рассмотрение правительства.

Как сообщил вице-президент Кыргызской академии образования Алмазбек Токтомамбетов, вопрос этот связан с турсезоном на озере Иссык-Куль.

«На Иссык-Куле в начале сентября очень хороший сезон, но из-за того, что начинается учебный год, не могут отдохнуть ни дети, ни родители, ведь у всех есть дети, все так или иначе связано со школой, к тому же с джайлоо спускаются ближе к 10 сентября», — сказал Алмазбек Токтомамбетов.

По его словам, такая практика есть во многих странах.

В России этот вопрос оставили на усмотрение регионов, и они могут передвигать, как им удобно, такое и в Турции, просто в наше сознание глубоко осело понятие, что учеба везде начинается только 1 сентября. В Японии учебный год вообще начинается весной.

Вице-президент Кыргызской академии образования Алмазбек Токтомамбетов

Как он отметил, экономического ущерба не будет, ученые произведут все необходимые расчеты.

«А вот окончание учебного года 25 мая должно остаться, потому что выпускники должны успеть поступить в вузы», — сказал чиновник.

Высших учебных заведений это пока не касается, а вопрос о переносе начала учебного года предполагается решить до 1 марта 2018 года.
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