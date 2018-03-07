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Общество

Выходные не для всех. Школьные учителя будут работать 9 и 10 марта

В Министерстве образования и науки КР рассказали ИА «24.kg» о порядке работы общеобразовательных организаций в предстоящие праздничные дни.

На основании приказа Минобразования №152/1 от 8 февраля школы всех форм собственности осуществляют учебный процесс 3, 9 и 10 марта 2018 года.

«В связи с вынужденным приостановлением учебного процесса из-за холодов с 26 января по 3 февраля школьники при пятидневном обучении будут наверстывать учебный план за счет обучения по субботам в течение марта. При шестидневном обучении пропущенные часы будут восполнены за счет обучения с 26 по 30 мая», — напомнили в ведомстве.

Отметим, в связи с переносом рабочих дней кыргызстанцы будут отдыхать с 8 по 11 марта.
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