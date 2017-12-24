Аманда Трабульси: В часы пик Бишкек очень похож на Нью-Йорк

Аманда Трабульси учится в магистратуре Кембриджского Университета в Великобритании. Она искренне влюблена в Кыргызстан.

Усиленно учит кыргызский и достигла значительных успехов. Она с легкостью объясняется на языке Манаса.

Но вести дискуссии на сложные темы предпочитает все же на родном английском. Аманда продолжительное время жила и в Бишкеке, и в Оше. Преподавала в различных университетах.

Фото из личного архива. Аманда читает лекцию

Три года назад сама была студенткой и грызла гранит науки в АУЦА. Приехала по университетской программе «Обмен студентами».

— Что тебя удивляет в Бишкеке, Аманда?

— Уже ничего, признаюсь. Я настолько привыкла к жизни здесь, что никаких сюрпризов не жду. Да их и не было, если честно.

Фото из личного архива. Аманда с друзьями

— Что напоминает о твоем родном городе здесь, в Бишкеке?

— Вы, наверное, мне не поверите, но Бишкек очень похож на Нью-Йорк. Движением в часы пик Бишкек смахивает на «город-яблоко».

— Чего не хватает в Бишкеке? Что особенно вызывает тоску по дому?

Я могу сказать, чего мне не хватает, когда нахожусь не в Бишкеке. Очень скучаю по душевной теплоте простых людей и по вкусной еде. Аманда Трабульси

— Есть любимое место в нашей столице?

— Я не могу выбрать одно место, но могу назвать несколько: бульвар Эркиндик, все парки. Особенно где «Южные ворота» и парк имени Ататюрка.

Фото из личного архива. Аманда с коллегами - преподавателями

И еще (сейчас опять удивитесь) я люблю бывать на этом огромном базаре, который называется «Дордой».

— Что тебе нравится в национальной кухне?

— Почти все национальные блюда вкусные, но у меня есть небольшое предпочтение: я обожаю босо лагман и ашлямфу. Могу есть и есть.

Фото из личного архива. Аманда Трабульси (слева)

— Что ты боишься даже попробовать?

— Я все ем. Национальная еда у меня никакого страха не вызывает.

— Что очаровало тебя при близком знакомстве с местным населением?

— В Кыргызстане сильно развит дух коллективизма.

Люди здесь, не задумываясь, бросаются на помощь друг другу. Даже если это совсем незнакомый человек. Аманда Трабульси

Жителям большинства стран на Западе стоит поучиться такой взаимовыручке.

Фото из личного архива. Аманда на джайлоо

— А что разочаровало?

Мне до конца непонятна эта зависимость от чужого мнения, желание угодить членам того круга, в котором ты вращаешься, а то скажут: уят. Аманда Трабульси

Еще меня удивляет, как можно судить о человеке по чужим высказываниям. Но надеюсь, эти недостатки со временем удастся искоренить.