Аманда Трабульси: В часы пик Бишкек очень похож на Нью-Йорк

Аманда Трабульси учится в магистратуре Кембриджского Университета в Великобритании. Она искренне влюблена в Кыргызстан.
Усиленно учит кыргызский и достигла значительных успехов. Она с легкостью объясняется на языке Манаса.
Но вести дискуссии на сложные темы предпочитает все же на родном английском. Аманда продолжительное время жила и в Бишкеке, и в Оше. Преподавала в различных университетах.
Три года назад сама была студенткой и грызла гранит науки в АУЦА. Приехала по университетской программе «Обмен студентами».
— Что тебя удивляет в Бишкеке, Аманда?
— Уже ничего, признаюсь. Я настолько привыкла к жизни здесь, что никаких сюрпризов не жду. Да их и не было, если честно.
— Что напоминает о твоем родном городе здесь, в Бишкеке?
— Вы, наверное, мне не поверите, но Бишкек очень похож на Нью-Йорк. Движением в часы пик Бишкек смахивает на «город-яблоко».
— Чего не хватает в Бишкеке? Что особенно вызывает тоску по дому?
Я могу сказать, чего мне не хватает, когда нахожусь не в Бишкеке. Очень скучаю по душевной теплоте простых людей и по вкусной еде.Аманда Трабульси
— Есть любимое место в нашей столице?
— Я не могу выбрать одно место, но могу назвать несколько: бульвар Эркиндик, все парки. Особенно где «Южные ворота» и парк имени Ататюрка.
И еще (сейчас опять удивитесь) я люблю бывать на этом огромном базаре, который называется «Дордой».
— Что тебе нравится в национальной кухне?
— Почти все национальные блюда вкусные, но у меня есть небольшое предпочтение: я обожаю босо лагман и ашлямфу. Могу есть и есть.
— Что ты боишься даже попробовать?
— Я все ем. Национальная еда у меня никакого страха не вызывает.
— Что очаровало тебя при близком знакомстве с местным населением?
— В Кыргызстане сильно развит дух коллективизма.
Люди здесь, не задумываясь, бросаются на помощь друг другу. Даже если это совсем незнакомый человек.Аманда Трабульси
Жителям большинства стран на Западе стоит поучиться такой взаимовыручке.
— А что разочаровало?
Мне до конца непонятна эта зависимость от чужого мнения, желание угодить членам того круга, в котором ты вращаешься, а то скажут: уят.Аманда Трабульси
Еще меня удивляет, как можно судить о человеке по чужим высказываниям. Но надеюсь, эти недостатки со временем удастся искоренить.