Нерентабельность рейса по маршруту Ош — Стамбул — Ош не позволяет в ближайшее время его возобновить. Об этом сообщает Агентство гражданской авиации.

Летом АГА направляло запрос в авиакомпании Кыргызстана и Турции о возобновлении рейса из Оша в Стамбул. От них пришел ответ, что рейс нерентабельный.

Вопрос возобновления авиарейса Ош — Стамбул — Ош авиакомпанией Turkish airlines поднят депутатом Жогорку Кенеша Болотбеком Ибраимжановым на заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции 19 декабря, где он заявил, что «в департаменте авиации есть какие-то коррупционные схемы».

В настоящее время Министерство транспорта и дорог прорабатывает вопрос открытия авиарейса в Стамбул с авиакомпанией «Авиатрафик».