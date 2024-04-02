12:09
USD 89.41
EUR 96.47
RUB 0.97
Происшествия

По подозрению в теракте в Турции задержаны граждане Таджикистана и Кыргызстана

По подозрению в подготовке теракта от имени террористической организации «Исламское государство» полиция задержала в Стамбуле двух человек, граждан Таджикистана и Кыргызстана. Об этом сообщило агентство IHA.

По его данным, турецкая контрразведка по результатам слежки за ячейкой ИГ приняла решение провести операцию по задержанию 37-летнего гражданина РТ Фащылджона А. и 41-летней уроженки КР Зульфии С. в стамбульском районе Пендик в азиатской части города. Во время обыска в подвале дома, где они проживали, были изъяты форма жандармерии, полицейский бронежилет, рация, другие аксессуары, а также инструкции по совершению теракта. На допросе задержанные сознались в подготовке акции насилия, где и когда, не уточняется.

По решению прокуратуры гражданин Таджикистана помещен под арест, его сообщница выдворена из Турции.

Турецкие силовики практически ежедневно проводят операции против ИГ. В день выборов в местные органы власти, которые прошли 31 марта, МВД страны сообщило о задержании 51 человека по подозрению в связях с ИГ, в том числе в Стамбуле.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290477/
просмотров: 4366
Версия для печати
Материалы по теме
Теракт в Москве. Следственный комитет РФ просит ареста десятого подозреваемого
Теракт в Москве. Кыргызстанцы подвергаются ксенофобии в России — депутат
Теракт в Москве. Российское правительство ужесточит контроль за мигрантами
Теракт в Москве. Почти 70 кыргызстанцев получили запрет на въезд в Россию
Теракт в Москве. ДНК-экспертизы пропавших кыргызстанок скоро будут готовы
У террористов нет национальности. Камчыбек Ташиев высказался о теракте в Москве
Теракт в Москве. Подозреваемый Назримад Лутфуллои частично признал свою вину
Теракт в Москве. Стало известно имя девятого подозреваемого
Теракт в Москве. Кыргызстанец Ислам Халилов награжден медалью мусульман России
Теракт в Москве. Награждены кыргызстанцы, участвовавшие в спасении людей
Популярные новости
Полностью разрушена одна из&nbsp;крупнейших электростанций Харьковской области Полностью разрушена одна из крупнейших электростанций Харьковской области
Теракт в&nbsp;Москве. Подозреваемый Назримад Лутфуллои частично признал свою вину Теракт в Москве. Подозреваемый Назримад Лутфуллои частично признал свою вину
Продолжал дело Кольбаева. Член ОПГ вымогал деньги у&nbsp;горняков Чаткала Продолжал дело Кольбаева. Член ОПГ вымогал деньги у горняков Чаткала
Сильный ветер. Пострадало 10&nbsp;человек, повреждены 154 объекта Сильный ветер. Пострадало 10 человек, повреждены 154 объекта
Бизнес
Компании из&nbsp;Новосибирска представят инновации на&nbsp;MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024 Компании из Новосибирска представят инновации на MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024
&laquo;РСК Банк&raquo; получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН «РСК Банк» получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН
Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой
На&nbsp;Лигу чемпионов UEFA в&nbsp;Европе с&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; и&nbsp;Mastercard! На Лигу чемпионов UEFA в Европе с «РСК Банком» и Mastercard!
2 апреля, вторник
12:07
Замминистра энергетики: В Кыргызстане зарегистрировано около 25 майнинг-компаний Замминистра энергетики: В Кыргызстане зарегистрировано...
12:02
Без лицензий могут остаться 86 нотариусов в 2024-2025 годах — Минюст
12:00
Токтогульское водохранилище. Накопление идет, но расслабляться рано
11:42
Год назад двух львят подкинули в зоопарк в Караколе. Что с ними стало
11:38
Закон об иноагентах. Садыр Жапаров обещает, что никакого преследования не будет