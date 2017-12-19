Студент сбил инспектора ГАИ. Суд вынес решение о его аресте на два месяца

Октябрьский райсуд Бишкека сегодня вынес решение в отношении водителя «Лексуса ЛX-470», сбившего инспектора Управления по обеспечению безопасности дорожного движения ГУВД.
Студент второго курса одного из вузов столицы учится на факультете «Юриспруденция». Однако к занятиям он вернется позже. По решению суда он арестован и помещен в СИЗО-1.
Инцидент произошел 17 декабря примерно в 13.30 на улице Масалиева, напротив парка «Южные ворота».
«Инспектор пытался остановить автомобиль, окна которого были полностью затонированы. Однако водитель иномарки специально сбил младшего сержанта милиции и скрылся с места происшествия. В результате оперативно-разыскных работ задержали жителя столицы, 1998 года рождения. Автомобиль нарушителя поставлен на автостоянку. Водитель водворен в изолятор временного содержания», — сообщили ранее в управлении.
По факту возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Инспектора госпитализировали.