Енот, варан и страус... Зачем люди заводят домашних питомцев?

Многим людям приятно сознавать, что дома их всегда ждет живая душа, четвероногий друг, с которым можно поиграть, погулять или просто погладить, почесать за ушком. Только ли за этим заводят домашних питомцев? Ведь хлопот с ними бывает немало: надо знать, как правильно кормить, как ухаживать, лечить... На вопросы корреспондента ИА «24.kg» ответил опытный ветеринар Полад Сулейманов.

Беседа с Айболитом

— Кто и каких домашних животных заводит в нашей стране чаще всего?

— Чаще всего домашних питомцев заводят люди пенсионного возраста. Если раньше преобладали собаки, то сейчас многие выбирают кошек, потому что кошка — более самостоятельное животное. Ей надо насыпать корм в мисочку, поменять наполнитель в туалете и все, а собака требует больше внимания, ее выгуливать надо, заниматься с ней, дрессировать.

Крупных собак сейчас можно встретить преимущественно в частном жилом секторе. В квартирах, если и есть собаки, то довольно маленькие. Также многое зависит от популярности породы.

Когда вышел фильм «101 далматинец» (это было довольно давно), то многие начали заводить эту породу, потом стали популярными хаски. Люди часто ориентируются на моду, и это неправильно. Ведь собака может совершенно не подходить владельцу по темпераменту.

— Какое самое экзотическое животное вам приходилось лечить?

— Совсем недавно пришлось лечить енота-полоскуна. С ним было очень сложно, животное дикое: ни таблетку засунуть, ни укол сделать... Каким-то чудом, держа вчетвером, поставили капельницу. Хоть и на мордочку он симпатичный и милый, но характер у него не домашний.

В прошлом году оперировали варана, до этого страусу операцию делали. Волчонка, крайне истощенного, приводили в чувство. Все эти случаи закончились удачно, все животные поднялись на свои лапы. Но это редкие случаи, 90 процентов наших пациентов составляют кошки.

Фото из архива Полада Сулейменова. Сложнейший остеосинтез на бедренной кости страуса. Операция проведена успешно. Бишкек, 2017 год

— Какие породы сейчас в моде?

— Лет десять назад были в моде персидские кошки с длинной шерстью, потом, наоборот, появились лысые египетские сфинксы, сейчас популярны британские кошки и мейн-куны.

— Часто ли владельцы бросают питомцев?

— Случаев, когда собаку или кошку взяли, а через месяц она надоела, предостаточно. Причем происходит это, несмотря даже на то что купили за большие деньги. Почему это происходит? От беспечности. Некоторые люди морально не готовы к тому, чтобы завести домашнее животное.

Перед тем как взять питомца, надо четко осознать, что это не только дополнительные хлопоты, но и новая статья расходов.

Поиграть со зверушкой и бросить, потому что надоело, — это безответственность. Во многом из-за глупости людей появляются бродячие животные в черте города.

Перед тем как купить, например, котенка, надо четко понимать, что придется тратить деньги на корм, наполнитель для лотка, игрушки, средства ухода, услуги ветеринаров...

Также надо знать, что в зависимости от породы само животное может стоить больших денег. Но для некоторых людей обладание дорогим породистым животным — это лишь показатель статуса и богатства.

Как скрасить одиночество

Не замечали у себя в подъезде одиноких бабушек с любимыми собачками и кошечками? В старости самое незавидное — это остаться одиноким.

Фото из архива ветеринара Полада Сулейманова. С выздоровевшим псом, 2017

Может, у кого-то дети уехали на заработки в другие страны, бросив стариков на произвол судьбы, а кто-то не имеет близких по другим причинам. Есть и те, кто относится к любимым питомцам как к членам своей семьи. Ласкают, гладят и даже балуют вкусностями по мере наличия денег. Хотя бы иногда да обязательно найдут что-нибудь вкусненькое своему коту или собаке. Такие отношения могут быть заменой человеческих. Но это лишь малая часть мотиваций для тех, кто заводит домашних животных.

Животное как член семьи

Заводят питомцев и молодые семьи, имеющие маленьких детей. Покупая собаку, кошку, попугая, хомячка или рыбок своему чаду, родители хотят привить ему любовь к животным и чувство ответственности. Или, как в советском мультфильме «Карлсон, который живет на крыше», поддаются на уговоры своих детей.

Если владельцы собак ценят в них верность, самоотверженность и активность, то владельцы кошек ценят достоинство, грациозность и независимость своих питомцев.

«Мою кошку зовут Чарли, какие только имена я ей не давала, но остановилась на этом, — рассказывает студентка Жамиля. — Она вечно смахивает предметы со стола, со шкафа, мочит лапы в моем чае, пьет мой кофе, дерет обои, ложится на мои тетради, когда я учу уроки, мяукает, чтобы ее впустили в комнату, а потом еще минут 10 стоит на пороге. Она любит гонять грецкие орехи и игрушки по дому, пить воду из посуды, где находятся ростки цветов, таскает все на ковер».

В общем, есть свои недостатки, но ей все прощается. Она — мой хвостик, где я — там и она, я ем — она сидит рядом на стуле, я иду в душ — она сидит рядом и смотрит на меня, иду убирать листья во дворе — она тоже выходит, бегает и прыгает на кучи с листьями.

«Когда я иду в магазин — она громко мяукает возле ворот, чтобы я вернулась, когда возвращаюсь — бежит навстречу. Когда я лежу — прижимается близко, кладет голову на мою руку и засыпает, я ищу одежду — она залезает в шкаф, я иду умываться — она вместе со мной. Все в ней прикольно, но мой кот, с которым они вместе росли, был ко мне еще более привязан. Когда я открывала дверь, он, сонный, помятый, уже стоял у порога, встречал меня. Еще он любил ложиться на клавиатуру, когда я сидела за компом, залезать в мой зимний халат и спать в нем», — рассказывает студентка Жамиля.

Они делают нас милосердными

Художница Жаркынай вспоминает, что ее «новая жизнь с котиком началась с того, что в одну прекрасную летнюю ночь решила погулять по ночному Бишкеку».

«Было так тепло, что невозможно было просто сидеть дома. Мы с подругой любим искать приключения, и эта ночь оказалась не напрасной. Если мы не знаем, куда именно пойти, двигаемся в центр города. По дороге услышали слабое мяуканье, стали оглядываться по сторонам и в арыке увидели малюсенького котеночка. Он был черным, как та ночь, и я сразу полюбила его. Мы не смогли просто пройти мимо этого создания и взяли его с собой, думали, что по дороге куда-нибудь его пристроим. Котенок все время мяукал, понятно было, что из-за голода, так что мы купили сливки и накормили пипеткой. Начали предлагать прохожим взять с собой, но никто не захотел».

В итоге решила принести к себе домой. Ну не оставлять же его на улице в этом огромном мире, где он даже не сможет бороться за свою жизнь!

Фото из архива хозяйки. Маленький найденыш

А можно не шуметь?

Для тех, кто ценит в доме спокойствие и тишину, идеальным выбором будут рыбки. Хоть и кажется, что едят они немного, но расходов на содержание рыб не меньше. Хороший большой аквариум стоит несколько тысяч сомов, к нему нужно дополнительное оборудование: аэратор (фильтр), обогреватель и другие вещи. Требуются для обустройства грунт и растения, по желанию можно декорировать аквариум сундуками пиратов, искусственными кораллами и черепами, сделать можно все, на что хватит фантазии.