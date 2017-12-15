В Токмаке паводки. Жители застроили дренажную систему. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в городе дома уходят под воду (залило подвалы), жителям приходится искать временное жилье.

Представитель МЧС по Токмаку опровергает информацию о жителях, которые покидают дома. При этом известно, что некоторые соорудили свои хозпостройки прямо на дренажной системе, не соблюдая правил.

Воде некуда стекать, поэтому идет подтопление. По этому поводу Госэкотехинспекция составила 17 актов о нарушениях. МЧС