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Происшествия

Более 100 тысяч человек эвакуировали из-за наводнений в Казахстане

Фото © пресс-служба премьер-министра Казахстана. Последствия паводка в одном из сел республики

Число эвакуированных из опасных паводковых зон в Казахстане с начала марта достигло 102 тысяч, из них почти 40 тысяч — дети. Об этом сообщил сегодня на брифинге старший офицер комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС республики Сайпаш Ерасыл, передает РИА Новости.

«С начала паводкового периода спасли 102 тысячи 328 человек, из них 37 тысяч 537 детей. В пунктах временного размещения находятся 6 тысяч 757 человек, из них 3 тысячи 148 детей. Вернулось домой 10 тысяч 120 человек. Откачано более 9,1 миллиона кубометров талой воды, уложены 1,7 миллиона мешков и 1,2 миллиона тонн инертного материала», — сказал он.

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По данным Сайпаша Ерасыла, подтопленными остаются почти 4 тысячи частных жилых домов, около 2 тысяч придворовых территорий и дачных домов в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях.

«На сегодня в аварийно-спасательных работах задействованы 35 тысяч 551 человек, 3 тысячи 557 единиц техники, 750 водооткачивающих средств, 214 плавсредств, 14 воздушных судов», — отметил он.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нынешние паводки в стране самые масштабные за последние 80 с лишним лет. Из-за сложной паводковой обстановки в восьми регионах республики объявлено 36 ЧС местного масштаба.

  • Сегодня Касым-Жомарт Токаев из-за наводнений отменил проведение международного форума «Астана», который должен был пройти 13-14 июня.
  • Кыргызстан отправил вторую партию гуманитарного груза «Караван помощи» в Казахстан для пострадавших от паводков — 10 тысяч литров кефира, 14,2 тысячи пачек сметаны, по 10 тысяч литров сливочного и растительного масел, 20 тонн голландского сыра, 80 тонн сухого обезжиренного молока.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291495/
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