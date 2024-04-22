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Общество

За три дня в Кыргызстане зарегистрировали 30 селевых потоков — МЧС

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях зафиксировали 30 селевых потоков. Об этом сообщил директор департамента мониторинга, прогнозирования МЧС Даурбек Сакыев.

По его словам, сегодня, 22 апреля, сели и подтопления произошли в четырех местах. В Баткенской области — три, в Таласской — один.

21 апреля селевые потоки зарегистрировали в 16 местах. В Ошской области — 8, в Джалал-Абадской — 6, в городах Джалал-Абад и Ош — по одному.

20 апреля в Ошской области сели сошли в 10 населенных пунктах. В Алайском и Узгенском районах — по одному, Кара-Кульджинском — три, в Кара-Суйском — пять.

В МЧС отметили, что работы по устранению последствий селей продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292309/
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