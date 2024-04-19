Разгул стихии. Грозят ли Кыргызстану сели и паводки, какие районы в зоне риска

Сели и паводки — природное явление, обладающее мощной разрушительной силой. Каждый год от них в мире страдает больше людей, чем от других стихийных бедствий.

Кыргызстан не исключение. За последние 10 лет в стране зарегистрировали свыше 4 тысяч чрезвычайных ситуаций, почти треть из них связана с селями и паводками. Материальный ущерб превысил 15 миллиардов сомов.

Ученые отмечают, что количество подобных случаев будет возрастать и масштабы могут быть более катастрофическими.

Опасность, приходящая с весной

Фото 24.kg. Директор департамента мониторинга, прогнозирования МЧС Даурбек Сакыев

Директор департамента мониторинга, прогнозирования МЧС Даурбек Сакыев в интервью

рассказал, что с марта по май в Кыргызстане активизируются селевые и паводковые процессы.

Чаще всего причиной селей становятся ливни, таяние снега, землетрясения, прорывы ледниковых озер. Предсказывать их сложно.

С наступлением весны в республике также повышается риск возникновения и других опасных процессов — оползней, обвалов и камнепадов. Директор департамента мониторинга, прогнозирования МЧС Даурбек Сакыев





«Сейчас наши специалисты применяют современное оборудование для обследования селеопасных участков, используем беспилотные летательные аппараты и другие приборы. На основе таких обследований мы готовим прогнозы. Передаем их органам местного самоуправления, главам районов и областей для принятия превентивных мер. В частности очистки селеотводных каналов и предупреждения населения о возможных опасных ситуациях», — добавил глава департамента мониторинга, прогнозирования МЧС.

Кроме мониторинга, МЧС на опасных участках строит дамбы, очищает селеотводные каналы и другую инфраструктуру.

«Сейчас работа идет на юге республики — в Джалал-Абадской и Ошской областях. В начале мая — июне планируем начать работы на севере страны», — отметил Даурбек Сакыев.

Сколько населенных пунктов в зоне риска

В целом, рассказал директор департамента мониторинга, прогнозирования МЧС Даурбек Сакыев, в Кыргызстане более 10 тысяч опасных участков, где возможно возникновение селей и паводков:

в Джалал-Абадской области — Базар-Коргонский, Сузакский, Аксыйский районы;

в Ошской области — Узгенский, Кара-Кульджинский, Алайский район;

в Иссык-Кульской области — Тюпский, Иссык-Кульский, Тонский районы.

Даурбек Сакыев добавил, что более 3 тысяч 800 семей проживают в опасной зоне. Из них около 2 тысяч в районе оползнеопасных участков.

По словам главы департамента, жителям оказывали помощь — выделяли земельные участки и ссуды. Но, несмотря на предупреждения МЧС, граждане не покидают свои дома и продолжают жить в опасных зонах, постоянно рискуя своей жизнью.

В 2023 году зафиксировали 57 чрезвычайных ситуаций и более 4 тысяч происшествий. В них погибло 347 человек, пострадало 783. Материальный ущерб — 1 миллиард 707 миллионов сомов.

На паводки и сели приходится 7 ЧС и 109 происшествий. Ущерб более 40 миллионов сомов.

В 2024 году на начало апреля по республике зафиксировали семь селевых потоков. В Бишкеке — два, Джалал-абадской области — два, Чуйской — два, Ошской — один.

Как защищают людей в опасных местах

Фото 24.kg. Офицер управления защиты населения и территорий МЧС КР Нурсултан Биримбеков 24.kg офицер управления защиты населения и территорий МЧС КР Нурсултан Биримбеков, для защиты граждан от селевых потоков Министерство чрезвычайных ситуаций проводит комплекс мероприятий.

Первое направление — механическая очистка селеотводных каналов, селевых саев, селеуловителей, селеотстойников, укрепление берегов рек.

Второе направление — капитальное строительство защитных дамб и шпор, а также мостов.

Третье направление — аварийно-восстановительные работы: текущий и капитальный ремонт защитных сооружений, стоящих на балансе министерства. Таких 295 общей протяженностью более 450 километров.

«В 2023 году выполнены защитные работы на 328 объектах на общую сумму более 400 миллионов сомов. На 2024 год мы запланировали их на 218 объектах. Из них 194 — в рамках превентивных и ликвидационных мероприятий, 10 — в рамках капитального строительства, 15 — в рамках аварийно-восстановительных работ. Общая сумма 228 миллионов сомов», — отметил Нурсултан Биримбеков.

В итоге будут защищены около 15 тысяч жилых домов, 61 социальный объект (школы, детские сады, мечети), 15 тысяч гектаров сельхозземель.

«На сегодня работы завершили на 15 объектах. Интенсивно работаем на 10 объектах в Чуйской, Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях. Кроме того, силы и средства министерства направлены на строительные работы на реке Карадарье в Узгенском районе», — заключил офицер МЧС.