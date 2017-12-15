Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Кыргызстане без осадков. Местами туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный, 1-6 метров в секунду. В Бишкеке 15 декабря снова холодно: температура воздуха -8... -2 День уменьшился до 9 часов 3 минут: восход Солнца в 8.25, заход в 17.28.

Хорошая новость

Памятные даты

Принята Декларация о суверенитете Кыргызстана

Принята она на третьей сессии Верховного Совета республики, которая открылась 10 декабря 1990 года. Сессия продолжила работу с перерывами не только в декабре, но и в январе-феврале 1991-го.

В общей сложности отработано 17 дней: принято восемь законов и 17 постановлений Верховного Совета, ставших судьбоносными для Кыргызстана.

15 декабря 1990 года принята «Декларация о государственном суверенитете Республики Кыргызстан», открывшая новую страницу в истории страны и становлении ее государственного суверенитета.

Международный день чая

Ежегодно 15 декабря во всех странах, удерживающих статус ведущих мировых производителей чая, отмечается этот праздник.

Кстати, в этот день была обнародована Мировая Декларация прав работников чайной индустрии.

У кого намечаются тои

Тои намечаются у двух представителей Ошской области, которые сегодня представлены в верхних ветвях власти. 53-летие празднует министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана, генерал-майор Кубатбек Боронов.

Родился он в селе Зергер Узгенского района Ошской области в 1964 году.

Трудовую деятельность начал каменщиком в СМУ-9 треста «Фрунзестрой» в 1991 году. Министром чрезвычайных ситуаций назначен 24 декабря 2011 года.

День рождения также празднует помощник президента Эрнист Толтоев. Ему 31 год. Родился в селе Кызыл-Сенир Узгенского района Ошской области.

Кстати, это его первый день рождения в новой должности: Толтоев назначен менее месяца назад. Ранее он был помощником премьер-министра. Сам бог велел закатить большой праздник, но это не точно.

Куда сходить

Культура

— В 11.00 в выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова начнет работу новогодняя мастерская.

Помимо выставки-ярмарки, гостей ждут и творческие новогодние мастер-классы.

— В 18.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут графическую сюиту «Поле».

Уникальное событие в мире театрального искусства Кыргызстана — премьера графической сюиты «Поле» по повести Ч.Айтматова «Материнское поле». Новый жанр, новый формат, новые сценические решения.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Токмаке пройдет чемпионат Кыргызстана по кикбоксингу.

Спортсмены бьются в разделе К-1 в двух возрастных группах: кадеты и юниоры.

— В бассейне «Дельфин» в 10.00 стартует кубок Кыргызстана по плаванию.

Звание сильнейшего оспаривают лучшие пловцы из столицы и регионов. Победитель определяется по сумме очков на трех дистанциях. Как проходил прошлогодний розыгрыш кубка, можно узнать здесь.

— А в комплексе Smile в Бишкеке начнется чемпионат Кыргызстана по скалолазанию.

Медали разыгрываются в дисциплине «боулдеринг» в двух возрастных группах — 2002-2003 годы рождения, 2001 год рождения и старше.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.30, отель «Орион» — круглый стол «Привлечение частных инвестиций при помощи государственно-частного партнерства в КР»;

— 11.00, АКИpress — пресс-конференция «Заявление дольщиков строительной компании: Коллегия Верховного суда закрывает глаза на рейдерский беспредел»;

— 12.00, АКИpress — пресс-конференция «Первое место на чемпионате мира. Премия «Хрустальный Пик» за лучшее восхождение-2017 кыргызско-российской совместной команды по альпинизму»;

— 13.00, АКИpress — пресс-конференция «Супруги Баардиновы: О пропаже сына — военнослужащего пограничной службы»;

— 17.00, сбор на Старой площади — в Госрезиденции «Ала-Арча» состоится презентация III Всемирных игр кочевников;

— 19.00, площадь «Ала-Тоо» — зажжение главной елки страны.

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