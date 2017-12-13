В Турции состоялось внеочередное заседание СМИД по Иерусалиму

Делегация Кыргызстана во главе с заместителем министра иностранных дел Нурланом Абдрахмановым приняла участие в работе внеочередного заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, которое проходит в Стамбуле.

На повестке дня ситуация вокруг правового и исторического статуса города Иерусалима.

В своем выступлении Нурлан Абдрахманов отметил, что Кыргызстан обеспокоен ситуацией вокруг Иерусалима и надеется, что совместные усилия мирового сообщества будут способствовать мирному урегулированию палестино-израильского конфликта на основе резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе сессии участники также обсудили традиционные вопросы исламского мира и стабилизации военно-политической ситуации на Ближнем Востоке.

Отметим, ранее МИД Кыргызстана уже озвучил свою позицию по Иерусалиму.

Президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе американского посольства из Тель-Авива. Заявление вызвало массовые протесты среди палестинцев.