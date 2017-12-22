11:53
+5
USD 69.44
EUR 82.32
RUB 1.19
Общество

В Бишкеке митингуют против признания властями США Иерусалима столицей Израиля

В бишкекском сквере имени Горького проходит митинг против признания властями США города Иерусалима столицей Израиля.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил об официальном признании столицей Израиля города Иерусалима и поручил Госдепу перенести туда из Тель-Авива посольство Штатов.

«Все страны мира не признают израильскую оккупацию Иерусалима и считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта. Ситуация на Ближнем Востоке будет претерпевать серьезные изменения, влияя на международную ситуацию в мире, безопасность и стабильность исламского мира. Данная проблема уже привела к эскалации напряженности в регионе и насилию, к столкновению и человеческим жертвам в Израиле». — написал в facebook один из организаторов сегодняшнего митинга — Кадыр Маликов.

Исторически Иерусалим — центр трех религий. И для каждого мусульманина из трех святынь (после Мекки и Медины) всегда был Иерусалим с мечетью Аль-Акса.

Кадыр Маликов

На митинге он пока еще не появился. Из-за пятничного намаза митинг начался на час позже назначенного времени.
Ссылка:
просмотров: 6519
Версия для печати
Материалы по теме
Мирный митинг в поддержку Самакова не состоялся
Митингующие возле Посольства Беларуси просят не пускать «козла в огород»
В Турции состоялось внеочередное заседание СМИД по Иерусалиму
Родственники умершего Абдикарима Гапарова требуют справедливого решения суда
Женщины из «Исламского джихада» прошли строем и сожгли флаг США в Палестине
Как американка Катя Делгадо оказалась знатоком плова
Столкновения из-за Иерусалима: двое погибших, более 700 пострадавших
МИД Кыргызстана обеспокоен ситуацией в Иерусалиме
О судьбе беглецов Рената Самудинова и Эльнуры Молдокадыровой ничего не известно
Верховный суд поддержал запрет Трампа на въезд в США гражданам восьми стран
Популярные новости
У&nbsp;сотрудника МЧС отобрали квартиру от&nbsp;президента. Так решил замминистра У сотрудника МЧС отобрали квартиру от президента. Так решил замминистра
Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова
Дом, которого нет на&nbsp;карте Бишкека Дом, которого нет на карте Бишкека
На&nbsp;месте снесенного ресторана &laquo;Нарын&raquo; гостиницу строить не&nbsp;будут На месте снесенного ресторана «Нарын» гостиницу строить не будут
Бизнес
53-й гриль-бар &laquo;ШашлыкоFF&raquo; открылся в&nbsp;Бишкеке 53-й гриль-бар «ШашлыкоFF» открылся в Бишкеке
MegaChat от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; твой виртуальный номер! MegaChat от MegaCom — твой виртуальный номер!
Скидка 50&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные PLATINUM-номера Мобильного оператора&nbsp;О! Скидка 50 процентов на премиальные PLATINUM-номера Мобильного оператора О!
Вы&nbsp;ищете подарок к&nbsp;Новому году? Выбирайте 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Вы ищете подарок к Новому году? Выбирайте 4G WI-FI Wingle от MegaCom!