В Бишкеке митингуют против признания властями США Иерусалима столицей Израиля

В бишкекском сквере имени Горького проходит митинг против признания властями США города Иерусалима столицей Израиля.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил об официальном признании столицей Израиля города Иерусалима и поручил Госдепу перенести туда из Тель-Авива посольство Штатов.

«Все страны мира не признают израильскую оккупацию Иерусалима и считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта. Ситуация на Ближнем Востоке будет претерпевать серьезные изменения, влияя на международную ситуацию в мире, безопасность и стабильность исламского мира. Данная проблема уже привела к эскалации напряженности в регионе и насилию, к столкновению и человеческим жертвам в Израиле». — написал в facebook один из организаторов сегодняшнего митинга — Кадыр Маликов.

Исторически Иерусалим — центр трех религий. И для каждого мусульманина из трех святынь (после Мекки и Медины) всегда был Иерусалим с мечетью Аль-Акса. Кадыр Маликов

На митинге он пока еще не появился. Из-за пятничного намаза митинг начался на час позже назначенного времени.