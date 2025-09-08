В Иерусалиме неизвестные открыли огонь на улицах города, есть погибшие.

Как сообщили медики Израиля, погибли 5 человек, 15 получили ранения. Количество пострадавших может вырасти.

Сообщается, что огонь велся по пассажирскому автобусу. Власти называют случившееся терактом. Стреляли два человека, полиция ликвидировала их на месте.

По данным Службы экстренной помощи, утром поступили сообщения... о примерно 15 раненых, по всей видимости, в результате стрельбы, на перекрестке Рамот на улице Игаль Ядин в Иерусалиме.

Позже появились сообщения, что врачи и бригады скорой помощи оказывали медицинскую помощь и эвакуировали пятерых «тяжело раненых», которых отправили в больницы Иерусалима.